„Ve Spartě bych byl pořád trojka. Chci hrát a posunout se v kariéře,“ říká pětadvacetiletý fotbalista, od kterého se očekává, že by měl gólově zastoupit Jakuba Plška, jenž odešel do Maďarska. „Plša byl s klukama sehraný a já doufám, že ho aspoň napodobím,“ přeje si Juliš.

Nemrzí vás, že jste nebyl s týmem na soustředění?

Kluci říkali, že to bylo dost náročné, takže v tomhle smyslu to snad ani nemrzí (usmívá se). Možná to trochu hendikep je, ale já jsem byl stejně nemocný, měl jsem týden virózu. Nemělo by smysl tam letět na dva dny, takže jsem to doležel a dal jsem si tři tréninky s béčkem na Spartě. Máme ještě čtrnáct dní. Myslím, že to stihneme doladit.

Jak probíhaly vaše první dny v Olomouci?

Přijel jsem v pondělí navečer, přespal jsem a měl jsem takový zajížděcí odpolední trénink, který mi pomohl v tom, že jsem se trochu rozdýchal a rozkoukal. Dnes (ve středu) ráno byla posilovna, to už pro mě bylo trošku horší (úsměv). Teď jdeme na další trénink a těším se na něj.

S jakými ambicemi přicházíte do Sigmy?

Dát co nejvíc gólů, udělat co nejvíc bodů a být prospěšný hlavně pro tým. Já ani nejsem takový, že bych potřeboval vyhrát korunu krále střelců, ale hlavně chci, abych byl někde šťastný a aby byli kluci rádi, že jsem tady. To mi bude stačit.

Ve Spartě jste dostal na podzim v lize jen 37 minut, góly jste dával za béčko. Jak se ohlížíte za první polovinou sezony?

Já jsem byl před tím rok zraněný, měl jsem úlomek v chodidle a byl jsem rád, že jsem se dal vůbec dohromady. Ten půlrok pro mě byl dobrý, že jsem se zase vrátil do fotbalu. Trénoval jsem celou dobu s áčkem, hrál jsem za to „bengo“, dal jsem nějaké góly, ale samozřejmě třetí liga je třetí liga, i když ji nechci kritizovat. Párkrát jsem naskočil i za áčko, takže pro mě to byl takový zajížděcí podzim. Teď jsem rád, že to dopadlo takhle, že jsem tady.

Nevěřil jste přece jen, že dostanete víc minut ve FORTUNA:LIZE?

Vždycky věříte, ale kluci celkem dávali góly, jak Koza (Libor Kozák), tak Tetteh. Byl jsem připravený a věděl jsem, že jsem třetí v řadě. Když hraje jeden, tak ta pozice zas není tak dobrá. Pořád jsem se ale snažil nastupovat za béčko, abych hrál zápasy, protože to je pořád lepší než trénovat.

Byl jste nakloněný svému odchodu na hostování do jiného prvoligového klubu?

Trenér Jílek mi to doporučoval, že to tady je super, že to pro mě bude dobré. Nad ničím jiným jsem neuvažoval. Ve Spartě bych byl pořád trojka a čekat na to, že se někdo zraní, to bych zase mohl ztratit další půlrok. Je mi dvacet pět a nemá cenu na nic čekat. Kdyby mi bylo o deset let víc, tak to třeba vyčekám. Ale já chci hrát a posunout se v kariéře.

Viděl jste se před pár lety, že v pětadvaceti už budete mít místo v sestavě nějakého velkého klubu?

Ne, v Liverpoolu jsem se úplně neviděl (smích). Já jsem bohužel pořád trpěl na zranění, teď jsem už půl roku úplně kompletně zdravý a chci to stabilizovat. Doufám, že tady vydržím taky zdravý a za ten rok se tělo stabilizuje a bude to už dobré.

Sigmu opustil nejlepší střelec Jakub Plšek. Jste nyní připraven vzít na sebe jeho roli?

Doufám, že připravený jsem. Ale Plša tady byl dlouho, sledoval jsem ho a on dával góly v podstatě pořád. Byl sehraný s klukama a já doufám, že ho aspoň napodobím.

Bude z pohledu souhry s týmem pro vás důležitá sobotní generálka v Karviné?

Já jsem rád, že jsem tady už celý týden před generálkou. Ještě hrozila varianta, že kdyby byl Kozák zraněný, tak by si mě třeba stáhli zpátky, ale naštěstí se to nijak nekomplikovalo. Už se to teď doladí a myslím, že v sobotu budu připravený. Už podle tréninku bylo vidět, že kluci jsou fotbalisti. A já mám rád fotbalisty kolem sebe, takže to bude dobré (usmívá se).

Sledoval jste podrobněji Sigmu i dřív?

Já jsem tady měl i kamarády Tomáše Chorého a Petra Ševčíka, takže jsem Sigmu vždycky sledoval. Vždycky se mi líbili, jak hráli. Pamatuji si, jak jsem tady dva roky zpátky hrál za Bohemku a bylo to dlouho na jednu bránu, i když jsme to pak otočili. Líbí se mi, jak hrají a doufám, že to takhle bude vypadat dál.

Na jaké příčky podle vás může Olomouc v aktuálním ročníku dosáhnout?

Nechci prohlašovat, že má na titul, ale šesté místo je vzdálené sedm bodů. Když se chytne šňůra, tak se může dosáhnout na co nejlepší umístění, ale nechci říkat nějaké konkrétní příčky.

První domácí zápas jara Sigma odehraje proti Spartě. Je pro vás škoda, že nemůžete hrát?

Bohužel, leda že by za mě někdo zaplatit, což se moc nedělá. Počítám, že hrát nebudu. Je to škoda, že to vychází hned takhle na začátek, ale stresovat se tím rozhodně nebudu.