Hanáci do utkání nevstoupili dobře. Při prvním varování ještě Matoušek netrefil míč. V 15. minutě už ale Liberec udeřil. Havelka našel na levé straně Gebre Selassieho a ten předložil parádně na střelu Christiánu Frýdkovi, který vstřelil střelou do šibenice svou první ligovou branku.

Hanáci se po pár minutách otřepali a měli dvě slušné šance ke srovnání. Ve 23. minutě se Pablo po chybě Chaluše dostal do vápna a zakončoval nikoliv z ideální, ale i tak dobré pozice levačkou. Brankář Knobloch však šanci zpacifikoval a nohou vykopl.

Po dalších šťastném odrazu jen o tři minuty později šel sám na brankáře Martin Hála, ani on ale na strážce liberecké branky nevyzrál.

"Musíme si vyhodnotit, proč jsme nechytili začátek. Soupeř byl kvalitnější. Postrádal jsem víc ochoty a odvahy. Vyústilo to ve vedoucí branku. Zbytek poločasu jsme byli lepší, ale nepodařilo se nám to zkorigovat, i když jsme šance měli," řekl trenér Sigmy Václav Jílek pro O2 TV Sport. "Na začátku sezony, kdy jsme byli v laufu, byhom to asi proměnili. To kluci podobné šance dávali s lehkostí. Produktivita rozhoduje," doplnil kouč.

V poli však byl přesnější Liberec, takže o olomouckém tlaku nemohla být řeč. "Z naší nekvality bylo hodně ztrát. Máme problémy s tím, abychom situace správně vyhodnocovali," dodal Jílek.

Před poločasem ještě neskutečnou individuální parádu předvedl Jusuf. Po autovém vhazování zpracoval míč na prsa a zcela nečekaně z voleje vypálil nádhernou ránu. Zaskočený Macík nestihl reagovat a Sigmu zachránilo břevno.

Po změně stran se musel Matúš Macík v olomoucké brance zase hodně činit, když odražený míč po rohu napálil parádně Koscelník. Slovenská jednička Sigmy však vyrazila na roh.

Vzápětí se ale Liberec přece jen dočkal druhé branky. Po souboji Zifčáka s Chalušem se šel sudí Batík podívat na video. Strčení olomouckého útočníka podpořené pohybem lokte vyhodnotil jako penaltový faul. Jusuf poslal při exekuci Macíka na druhou stranu.

"Jusuf je rozdílový hráč. Hrál poprvé v základu. Věděli jsme, kolik byl schopen vydržet a jsem rád, že mu to vyšlo," říkal po duelu domácí kouč Luboš Kozel.

Chválit však mohl celé mužstvo. "Tým pochválím, splnili jsme cíl a vyhráli. Dali jsme dva góly, první moc hezký. Nějaké chyby byly, ale spokojenost převládá," uvedl.

Nedá se říct, že by to Sigma po druhé brance vzdala. Hru oživily příchody náhradníků Daňka se Šípem. Snížit mohl Zmrzlý po nedůslednosti domácí obrany. Jeho přízemní tvrdou ránu ale Knobloch znovu dokázal vykopnout.

"Víme, že i Sigma měla šance. Dvě dobré v první půli a ještě jednu ve druhé. Když chcete porazit dobrý tým, tak musíte mít i dobrého brankáře. A to jsme dnes měli," vyzdvihl Kozel v pozápasovém rozhovoru ještě gólmana.

Pro vítězství si nakonec jeho svěřenci došli už celkem v poklidu. V tabulce poskočil Slovan na 12. příčku. Sigma je prozatím šestá.

FC Slovan Liberec – SK Sigma Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 15. Frýdek, 58. Jusuf z pen. Rozhodčí: Batík - Leška, Podaný – Štěrba (video). ŽK: Koscelník – Jemelka.

Liberec: Knobloch – Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula – Gebre Selassie, Havelka (80. Purzitidis) – Koscelník (80. Rondič), Frýdek (66. Stoch), Matoušek (66. Tupta) – Jusuf (69. Rabušic). Trenér: Luboš Kozel.

Olomouc: Macík – Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý – Zahradníček (64. Daněk), Breite, Pablo, Hála (64. Šíp) – Růsek (72. Matoušek) – Zifčák. Trenér: Václav Jílek.