Trenér Sigmy Olomouc Jiří Saňák dovedl Sigmu Olomouc k prvnímu bodovému zisku v Edenu od roku 2015. A Hanáci byli také blízko vítězství, o které ale v závěru přišli po brance svého bývalého hráče Mojmíra Chytila. Postavení před gólem ale bylo hodně hraniční a spekulovalo se o ofsajdu.

Jiří Saňák jako hlavní trenér Sigmy Olomouc s asistentem Ivo Gregovským | Foto: Deník/Jan Pořízek

Jak jste viděl z lavičky vyrovnávací branku?

Máme tablet, ale nechci se na to dívat, abychom jen kontrolovali rozhodčí. Věřím jim a respektuji je. Nechci se dostávat do špatných emocí a nepřísluší mi tohle komentovat. Člověk vždycky doufá, když dostanete gól a zkoumá se, že tam něco bude. Ještě jsem se na to nedíval. Celkově to ale sudí nemají jednoduché. Občas pískám na tréninku a je to fakt těžké. Je to bitva, vteřiny… Uvidíme, jak se posuneme s kalibrovanou čárou.

Bod berete?

Všemi deseti. Slavia hrála výborně, my jsme přežili tlak v prvních dvaceti minutách, kdy nás drželi Táda (Stoppen) a štěstěna ve hře, že jsme se mohli o něco pokusit. Pak nám naše efektivita pomohla, že jsme dostali Slavii pod psychický tlak. Viděl jsem od našich kluků obětavý výkon, nechali tam srdce, byl jsem spokojený a i fanoušci museli být spokojeni, jak jsme se prezentovali. I přes tlak jsem věřil, že to zvládneme, vždycky věřím. Byl o ale opravdu kolotoč, který jsme oběhali. Musím před kluky smeknout. Atmosféra i fanoušci vytvořili také tlak. Předvedli jsme obětavý výkon celého týmu, lavičky. Všichni tím žili. Možná nám pomohlo, že jsme už měli jistotu prostřední skupiny.

Zifčák zpět v lize i na hrotu: Kouč mě trošku ignoroval, snažil jsem se pomoci

Šlo na vás 26 střel celkem, 8 na bránu. Co řeknete k brankáři a defenzivě?

Táda nás určitě podržel. Je to velký počet střel, donutili jsme ale soupeře aby jich osmnáct poslal mimo, nebo jsme je zblokovali.

Co říkáte na Stoppenovo zdržování?

Je těžké, když tribuna píská na mladého kluka. Ukazoval jsem na něj, ať to kope dřív, jsem ale rád, že to ustál.

Vystřelili jste dvakrát a dali dva góly, byl tohle recept?

Přesně tak. Sázeli jsme na standardní situace, jsem rád, že to vyšlo a kluci to vymysleli dobře. Pokud chcete uspět s týmy jako Sparta a Slavia, tak šance a chyby musíte využít. Bez naší efektivity bychom nezískali nic.

Jaký byl váš taktický záměr a z jakých zápasů jste čerpali?

Chtěli jsme eliminovat sílu Slavie v křídelních prostorech, kde je skvělá. Přehodili jsme Uriču s Šípem, protože Uriča má lepší kondici to uběhat s Douděrou. Pak už jsme se s tím prali víc. Chtěli jsme eliminovat náběhy za obranu, Slavia tam chodí ve více lidech. Příliš jsme nečerpali ze zápasu Plzně, která Slavii porazila, protože Viktorka hraje jiným způsobem. Něco tam bylo, ale spíše jsme čerpali z domácích zápasů Slavie s Libercem a Bohemkou.

Z minima maximum. Sigma v Edenu na senzaci nedosáhla, i tak ale bere bod

Potrápíte i Spartu?

Věřím, že ano. U nás je vyprodáno, je to velký svátek a naší povinností je se s tím porvat. Teď, když není žádný balvan, že se nedaří a nehrozí nám skupina o záchranu, tak věřím, že se připravíme co nejlépe a Spartu potrápíme.