Čím to? Neum to úplně nebude, Daněk i Růsek trefili tyčku, Pablo ji kopl špatně – ideálně pro gólmana. Posledním hříšníkem ze soboty proti Bohemians je Ondřej Zmrzlý. Míč si sice vzal sebevědomě, ale provedení už takové nebylo. Po zemi k tyči, jenže žádná rána. A to je ten problém.