A taky jsou tu tradiční seznamy případných nástupců. Drtivá většina se shodne na čtyřech jménech, která mají bezesporu potenciál, ale zároveň i svá proti.

Václav Jílek? Na jeho návrat je ještě brzy. David Holoubek? Musel by se vyplatit ze svazových služeb. Pavel Hapal? Aspiruje i na jinou funkci ve vedení. Pavel Šustr? Nemá ligové zkušenosti. Nebude právě to nakonec důvodem, že Sigma ještě nabídne přece jen smlouvu Látalovi? Ten doma na Hané rozhodně nepropadl.

Dává šanci mladým, vyhnul se záchranářským problémům. Nicméně fanoušci chtějí víc, zásadní progres nepřichází, předváděná hra nebaví častěji, než je zdrávo. I když se už objevují informace, že rozhodnuto ve skutečnosti je (o Látalově odchodu), sama Sigma zatím aspoň navenek volí strategii „Počkáme a uvidíme“. Rozhodnout by se každopádně měla rychle ve vlastním zájmu. Do složení týmu pro příští rok by měl přece mluvit kouč, který ho pak povede.