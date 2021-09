To, jak zápas zkazil rozhodčí Tomáš Klíma, je hrozná škoda. Rovnou trojnásobná!

Zaprvé: Jestli byl někdo v pátek na fotbale poprvé, mohl se do něj snadno zamilovat. Jenže závěr nechal ošklivou pachuť. Kdo ví, jestli přijde zase příště. Komentářů o úmyslně ovlivněném zápase je plný internet i hospodské diskuze. Jsme přece v Česku.

S tím souvisí druhá rovina. Po nástupu Radka Příhody do čela komise rozhodčích i škarohlídové přece jen začali věřit, že se něco mění k lepšímu. Zveřejňování trestů, veřejné vysvětlování výroků, to byl slušný začátek. Chápu, že by pro Klímu bylo složité po zbabraném zápase obhajovat neobhajitelné. Ale mohl se k celé záležitosti postavit jako chlap a prospět i všem ostatním kolegům rozhodčím. Neudělal to.

A za třetí je to pochopitelně hrozná škoda pro Sigmu, která sezonu rozjela parádně. Ztratila výhru v duelu, který se pro ni vyvíjel výborně. Navrch po přísné červené kartě přišla o dalšího útočníka. Po zranění Vaněčka před týdnem zbývá už jediný Antonín Růsek, to je do dalších zápasů pořádná komplikace.