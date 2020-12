„Aspoň jeden zápas z těch dvou prostě musíme dohrát za tři body. S Pardubicemi to bylo posledních pět vteřin, teď tři minuty. Štve nás to neskutečně,“ mračil se David Houska.

V prvním poločase poslal Sigmu proměněnou penaltou do vedení a patřil k nejlepším hráčům na trávníku. Sám se snažil o střelbu, i když mezi tyče žádnou nevtěsnal. Dobrou palebnou pozici připravil Šimonu Faltovi. Jenže solidní první půli, ve které Příbram byla absolutně neškodná, ve víc než jeden gól Hanáci nepřetavili.

„Měli jsme to dobře rozehrané a byli jsme v první půli jasně lepší. Ve druhém poločase Příbram začala hrát, vytvořila si i gólovky a my jsme podruhé nebyli schopní dohrát do vítězného konce v podstatě vyhraný zápas,“ mračil se Houska.

Ze ztrát míčů pramenil tlak

Sigma postupně přepouštěla střed pole soupeři, který začal být nebezpečnější a nebezpečnější. Až příliš brzy se začali Olomoučané bát o výsledek a vymstilo se jim to. Tři minuty před koncem Voltr snadno proklouzl přes Hubníka odcentroval a Antwi na přední tyči přeskočil stínujícího Látala, který zastupoval zraněného Zmrzlého.

„Nevím, jestli to byl strach. Měli jsme problém udržet balon. Ztráceli jsme jednoduché míče, z toho pramenil tlak. Příbram neměla co ztratit, trochu to vysunula, zkusila hrát a nakonec vyrovnali,“ krčil bezradně rameny Houska.

„Náš výkon určitě nebyl dobrý. První poločas byl ještě celkem v pořádku, ale chybělo zakončení, i když byly centry, tak jsme měli málo hráčů ve vápně. Druhá půle velmi špatná,“ doplnil hodnocení trenér Radoslav Látal.

Přišli jsme o střed pole

„Až na šanci Zifčáka jsme neměli nic. Příbram přidala, nakonec nás dokonce i přestřílela,“ uvedl.

Problémy viděl v tom, že Sigma ztratila střed pole. „Soupeř předsunul obranu, začali nás presovat a my jsme začali nakopávat. Prohrávali jsme ale souboje. To bylo zásadní. Soupeř z toho těžil,“ prohlásil Látal.

Bohužel mu opět nemohl od začátku postavit záložníka Breiteho, který se před nemocí rozehrál do velmi dobré formy a pro soubojový způsob hry je jako stvořený. „Netrénoval deset dní, měl jen páteční trénink. Postavit ho od začátku by bylo příliš velké riziko,“ vysvětlil kouč, který byl po další ztrátě viditelně frustrovaný.

„Bohužel jsme ve dvou zápasech ztratili čtyři body. Náš největší problém teď je dostat se do vyložené šance a zakončit. Budeme muset něco změnit, protože naše hra teď není dobrá,“ řekl Látal.