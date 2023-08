Olomoucká Sigma si v rámci čtvrtého kola FORTUNA:LIGY poradila s Teplicemi a poskočila v tabulce na průběžné třetí místo. V zápase, jehož kvalita byla možná i vinou tropických teplot oboustranně lehce nižší, se za olomoucké barvy dvakrát prosadil Jan Vodháněl, který ve druhém poločase dokázal bleskově zareagovat na teplické vyrovnání a poslat Sigmu znovu do vedení.

Sigma Olomouc - Teplice (13. 8. 2023) | Foto: SK Sigma Olomouc

„Nyní panuje samozřejmě spokojenost. Bereme to ale s pokorou. Postavil se proti nám soupeř, který má své vlastní problémy a i přesto se jednalo se o těžké utkání," říkal po zápase olomoucký kouč Václav Jílek.

Před zápasem tribuny Androva stadionu poblahopřály klubové legendě Oldřichu Machalovi k jeho 60. narozeninám a hned poté se mohlo jít na věc. Oba celky začaly poměrně aktivně, první větší šanci, při které musel zasahovat i gólman, si ale vypracovali domácí. S Julišovým pokusem však Grigar příliš práce neměl. S následnými pokusy žluto-modrých si pak poradili olomoučtí obránci a Macík mohl zůstat v klidu.

Postupem času se hra uklidnila a šancí ubylo. Většina soubojů se začala odehrávat uprostřed hřiště.

A tento stav trval až do 31. minuty. Potom totiž po milimetrovém centru Zmrzlého hlavičkoval z hranice malého vápna Juliš a Grigar, aby zachoval bezbrankové skóre, byl nucen vytáhnout jeden ze svých majstrštyků.

O tři minuty později už většina fanoušků na stadioně řvala „GÓL!", Julišova dorážka však už přišla z ofsajdu. Ve 40. minutě se pak osmělili i Severočeši. Po Radostově nápřahu se musel Macík pořádně natáhnout, aby míč vyrazil alespoň na roh. Z nějakých 30 metrů to pak zkusil Hora, zamířil však těsně nad. A tak se hráči rozešli po poločase do šaten za bezbrankového stavu.

„V prvním poločase jsme hráli velmi pomalu a soupeř byl velmi kompaktní v defenzivě a dlouho jsme jej nedokázali překonat. Byl to spíše uspávací fotbal a pro diváky to asi nebylo nic moc. O přestávce jsme si ale k tomu něco řekli a už to bylo trochu o něčem jiném," pokračoval lodivod Sigmy.

Hned po změně stran musel být Grigar znovu ve střehu proti ráně Fortelného, kterou vyrazil na roh. A v 51. minutě byl pak v akci znovu Juliš, který svou dělovkou jen tak tak minul pravou teplickou tyč.

Skóre se poprvé měnilo v 55. minutě, kdy Chvátal přihrál Janu Vodhánělovi, který obelstil několik obránců a následně zamířil přesně k tyči. A stejný hráč mohl záhy přidat i druhý zásah. Po centru Breiteho si ale nedostatečně zpracoval míč a Grigar byl u něj dříve.

Olomoucké vedení vydrželo pouze do 72. minuty. V té se totiž zpoza velkého vápna napřáhl čerstvě vystřídaný Nemanja Krsmanovič a propálil všechno, co mu stálo v cestě. Skláři se však z vyrovnání radovali jen krátce. V minutě 75. vystřelil z úhlu znovu Vodháněl a Štěpán Chaloupek si míč nešťastně srazil do vlastní sítě.

O vyrovnání se na začátku 84. minuty pokusil po rohu Mareček, hlavou však poslal míč nad břevno. O trochu níž, tedy přímo do horní tyče, hlavičkoval za další dvě minuty Fila.

V 90. minutě mohl sigmácké vedení definitivně pojistit Beneš, nebyl při svém zakončení ale přesný. I přesto si Hanáci své vítězství už v s přehledem pohlídali a v tabulce se s devíti body posunuli na třetí místo.

„Zkomplikovali jsme si to ale při bránění standardek. Mnoho soupeřových šancí včetně golu pramenilo vlastně z rohů. Moc si ale cením reakce kluků po inkasovaném gólu Musím také pochválit diváky za vytvořenou kulisu," uzavřel Václav Jílek.

V příštím kole je čeká cesta do Plzně, kde se střetnou s tamní Viktorkou.

SK Sigma Olomouc - FK Teplice 2:1 (0:0)

Branky: 55 a 75. Vodháněl - 72. Krsmanovič.

Rozhodčí: Kotala – Podaný, Hurych. ŽK: Pokorný - Cykalo, Křišťan. Diváci: 3588.

Olomouc: Macík – Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Breite, Ventúra (69. Pospíšil) – Vodháněl, Fortelný (85. Zorvan), Navrátil – Juliš (88. Muritala). Trenér: Václav Jílek.

Teplice: Grigar – Dramé, Chaloupek, Hora (46. Cykalo) – Radosta, L. Mareček, Jukl (67. Křišťan), Bílek, Beránek – Fila, Vachoušek (58. Gning, 68. Krsmanovič). Trenér: Zdenko Frťala.