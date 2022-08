„Hodnotí se to těžko, jelikož máme z druhého domácího utkání druhou porážku a úvodní vítězství na Baníku je tím úplně zničené," říkal po zápase viditelně zklamaný domácí kouč Václav Jílek.

Úvodní minuty zápasu nabídly divákům spíše opatrnější hru bez větších gólových příležitostí. A když se už někdo k ohrožení branky svého protivníka odhodlal, nejednalo se zrovna o nejpřesnější pokus. I přes to si udržovali lehkou územní převahu, zejména díky průnikům po křídlech, domácí.

První výraznější šance přišla až ve 29. minutě, kdy se do míče za šestnáctkou opřel Radim Breite. Míč však mířil pouze do připraveného Nguyena a dorážku Hanákům znemožnili obránci soupeře.

A pak to najednou přišlo. Ve 36. minutě došlo v šestnáctce k faulu na Mojmíra Chytila, což sudí Křepský další dvě minuty pečlivě prověřoval na videu. Nakonec ale k radosti většiny z 3 418 diváků ukázal na penaltovou značku. Pokutového kopu se ujal Filip Zorvan a chladnokrevně poslal míč za Nguyenova záda.

Závěr prvního poločasu pak už nic dalšího, co by stálo za zaznamenání, nepřinesl. Do šaten se tak šlo za těsného domácího vedení.

„V prvním poločase jsme ještě hráli poměrně dobře, byli jsme aktivní a dokázali i skórovat," pokračoval hanácký lodivod.

Hosté do druhé poloviny vyrukovali se třemi změnami, domácí však byli stále aktivnější. Nejdříve pálil těsně vedle Breite a o chvíli později nenašel svou přihrávkou nikoho před bránou Jan Navrátil.

V 51. minutě se dostali ke své první větší šanci i hosté. Hofmann však z dobré pozice nezamířil přesně. O chvíli později to znovu zkoušel Breite, rána mu ale vůbec nesedla.

V následujících minutách pak herní taktovku převzali hosté z jihu Moravy a děly se věci. Nejdřív se sice nemohli gólově prosadit, potom ale přišla pětiminutovka, která všechno zvrátila. Nejdříve v 68. minutě vyrovnal Ondřej Mihálik a v 73. minutě po Tomičově centru otočil skóre ve prospěch svého celku Libor Kozák.

„Soupeř prostřídal a dostal na hřiště vyšší kvalitu. Vypracoval si velké množství standardních situací, ze kterých byl hodně nebezpečný a nakonec to korunoval dvěma v krátkosti po sobě jdoucími góly," konstatoval zklesle olomoucký trenér.

Od té doby už byli hosté ze Slovácka herně jasně lepší, drželi si vedení a pokoušeli se také o třetí přesný zásah.

Ten nakonec nepřišel. To ale borcům ze Slovácka jistě nevadí, protože si dokázali formu z evropských pohárů přenést i do ligy a připsat si ke dvěma stávajícím remízám i druhé vítězství. Jílkovi svěřenci naopak od vítězství na půdě Baníku Ostrava v prvním kole nezískali ani bod a drží tak nepříjemnou sérii tří porážek v řadě.

„Jsem dnes velice zklamaný, protože energetický projev mužstva ve druhé půli byl strašně slabý. To budu hráčům určitě vyčítat, protože minimálně po gólu na 1:2 bych čekal nějakou adekvátní reakci. Nebylo to slušné ani vůči našim fanouškům, kteří se po celý zápas snažili být aktivní a povzbuzovat nás," uzavřel Václav Jílek.

Příští zápas odehrají olomoučtí fotbalisté v Mladé Boleslavi, kde našli svůj dočasný azyl borci z Hradce Králové. Ti zatím dokázali překvapivě porazit pražskou Slavii, poté však padli na Slovácku a také s plzeňskou Viktorkou. V tabulce tak mají, stejně jako Sigmáci, tři body.

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko 1:2 (1:0)

Branky: 40. Zorvan (pen.) - 68. Mihálik, 73. Kozák. Rozhodčí: Křepský - Paták, Dresler. ŽK: Zmrzlý, Chytil, Růsek - Kozák, Mihálik, Doski. Diváci: 3 418.

Olomouc: Trefil - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Greššák (75. Matoušek), Breite - Navrátil (75. Vodháněl), Růsek, Zorvan - Chytil (64. Zifčák). Trenér: Václav Jílek.

Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Šimko, Doski - Brandner (46. Petržela), Levin (46. Havlík), Kohút (75. Trávník), Sinyavskiy - Kozák (87. Kadlec), Šašinka (46. Mihálik). Trenér: Martin Svědík.