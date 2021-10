Když dorazí obchodní partneři, valí oči. Takovou kancelář by totiž v Praze těžko mohl někdo očekávat. Místu, kde úřaduje restauratér David Jaroměřský dominují sběratelské artefakty olomoucké Sigmy. „Pocházím z Hané. Z Lukavice mezi Zábřehem a Mohelnicí. Otec je pražák, chodil jsem tady do školy. V Praze podnikám a pracuji, ale srdce mám jednoznačně na Hané,“ vykládá. „Rád říkám, že majitelé klubů a hráči se vystřídají, ale my, fanoušci, to máme na celý život,“ dodává.

Na krku nosí speciálně vyrobený medailon s olomouckým znakem. „S tím spím a modlím se k němu,“ říká v nadsázce. „Pořád jsem přemýšlel, co si tam má dát, jestli kříž, nebo něco jiného. Bylo to zrovna v době, kdy jsme sestoupili do druhé ligy. A někde mezi Prahou a Kolínem mě napadlo, že by tam mohl být ten znak a už jsem věděl, že je to pro mě to pravé.“

Sepětí s Olomoucí platí podle něj pro fotbal i pro hokej, ovšem kanceláři dominují předměty spojené především se Sigmou. „Mám tam podepsané a zarámované dresy a taky s podepsanými fotkami, aby bylo vidět čí ten dres je. Jsou tam samozřejmě šály. Moje největší vášeň jsou však zápasové vlaječky, těch mám asi 60 nebo 70,“ popisuje. Dalším artiklem jsou vstupenky ze zápasů.

Suvenýry nakupuje často přes internet. Klidně i ze zahraničí. Rozšiřovat sbírku prý ale není úplně jednoduché. „Je těžké zjistit, co je vlastně ještě z minulosti k mání, neexistuje žádný katalog, vyrábělo se to často různě na koleně. Pokud někdo nedá něco na Aukro, nebo na eBay, je to složité. Kdybych byl fanoušek Sparty, nebo Baníku, tak je sbírka určitě větší a daleko líp se mi to shání,“ říká.

Real Madrid? Ne, Celta Vigo

Neplatí to jen pro artefakty z minulosti. „Mám třeba moskevskou vlaječku, když hrála Sigma s Torpedem. Pak ale přijedete třeba do Sevilly do fanshopu a tam se dozvíte, že nic ani nevyrobili, protože Sigma jim za to nestála,“ krčí rameny.

Zajímavým úlovkem je pohár z černého skla se zlatým znakem Sigmy. „Prý se to používalo k MDŽ a nebo jako vázy,“ prozrazuje Jaroměřský.

Nejcennější kousek neumí vybrat. „To vás zklamu. Mám to rád jako celek. Někdo si třeba považuje hodně věci ze zápasu s Realem Madrid. Mně se ale líbí třeba suvenýry ze zápasu s Celtou Vigo, který jsme doma otočili na 4:3, kdy Mucha dával dva góly. Mám to spojené s těmi vzpomínkami,“ vysvětluje.

Na zdi mu visí vlajka, která bývá vidět i přímo na stadionu, na jižní tribuně za jednou z branek. „Jak to jenom jde, tak se snažím na zápasy jezdit. Teď se mi to zrovna celkem daří. Viděl prakticky všechny domácí zápasy, venkovní zápasy, které se hrají v Praze, beru samozřejmě jak povinnost,“ říká Jaroměřský.

Tady snad pokleknu

Cesty „domů“ na Moravu, pro něj nejsou jen o fotbale, jak sám říká. „Je to i o kamarádech z Daskabátu. Sejdeme se v restauraci, dáme si dobrý oběd, pivečko. Prostě jak říká můj kamarád, uděláme si to hezký. Fotbal je příjemná kulisa,“ vysvětluje.

A jak reagují jeho obchodní partneři na kulisu při jednáních v jeho „modrobílé“ kanceláři? Ze začátku jsou z toho lidi často v transu. Nechal jsem si i do hodin vyrobit v Holandsku ciferník ze znaku Sigmy,“ přidává další střípek. „Už se mi hodněkrát stala věc, která samozřejmě hodně potěší. Ať je to Klokan, Sparťan, nebo kdokoliv jiný, tak říkají: „Jste soupeř, já vás vlastně nenávidím, ale tady snad pokleknu.“ To je pak zadostiučinění,“ směje se.