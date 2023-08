Fotbalisté olomoucké Sigmy dokázali přehrát dalšího těžkého soupeře. V rámci šestého kola FORTUNA:LIGY se tentokrát doma postavili libereckému Slovanu a ač byl soupeř v prvním poločase lepší, v tom druhém Hanáci zabrali a díky Julišem proměněné penaltě a přesnému zásahu Pokorného dokráčeli k jasnému vítězství v poměru 2:0. Mají tak na svém kontě už dvanáct bodů a okupují třetí příčku tabulky.

Sigma Olomouc - Slovan Liberec (27.8.2023) | Foto: SK Sigma Olomouc

„Byl to náročný zápas v poměrně náročných podmínkách. Vstup do zápasu z naší strany nebyl moc dobrý. Soupeř lépe držel míč a lépe i kombinoval. Navíc si myslím, že jsme neměli ani dostatek sebevědomí. Na to také směřoval můj největší poločasový apel, protože jsme neměli ani jednu střelu na branku," říkal po zápase kouč Sigmy Václav Jílek.

O něco aktivněji vstoupili do zápasu hosté, kteří po zajímavé útočné akci vybojovali i první roh. S tím však naložili prachbídně a pokračovalo se dál. I nadále sice byli Severočeši častěji u míče, žádnou vážnější příležitost si ale nevytvořili.

K první větší šanci domácích se dostal v sedmé minutě Vodháněl, jeho střela však nepatřila k nejpřesnějším. Ve dvanácté minutě pak Macíkovi vypadl míč po střele Duombii, dokázal jej ale následně zkrotit před dobíhajícím Preislerem.

V patnácté minutě reklamovali Hanáci libereckou malou domů, dle sudího Hocka ale vše proběhlo dle pravidel a hrálo se dál. Na několik dalších minut se pak hra omezila na souboje uprostřed hřiště bez jakéhokoli ohrožení jedné či druhé brány.

Moc se na tom nezměnilo ani po Vodhánělově přímáku z 29. minuty a následném sigmáckém rohu. Začaly se ale od této chvíle postupně na obou stranách objevovat takové pološance, po kterých ale vypálený míč většinou skončil na kopačkách či tělech obránců.

ve 40. minutě si Macík poměrně jednoduše poradil s nápřahem Kulenoviče zpoza šestnáctky, a tak všechno spělo k bezbrankovému poločasu. To se pak potvrdilo po dalším zákroku olomouckého gólmana, který v nastavení lapil míč po dělovce Tupty.

Do druhého poločasu vlétli domácí aktivně a v 50. minutě se v obrovské šanci ocitl Vodháněl. V poslední chvíli mu ale do střely skočil Chaluš.

A pak to přišlo. V 54. minutě pískl hlavní sudí po ruce Varfolomieieva penaltu pro Sigmu. K té se postavil Lukáš Juliš a chladnokrevně poslal domácí tým do vedení. A to nebylo vše. V 65. minutě zvýšil po rohu na 2:0 Jakub Pokorný, který s naprostou lehkostí nastavil míči nohu a poslal jej ke vzdálenější tyči.

O pět minut později pak mohlo být sníženo. Po Pennerově rohu se míč totiž dostal ke Kulenovičovi, který se ale už do míče nedokázal opřít a pouze jej k Macíkovi posunul. A jelikož pak v minutě 88. zamířil těsně nad i liberecký Chaluš, mohla se Sigma radovat už ze čtvrtého vítězství v tomto ročníku.

„Hlavním záměrem do druhé půle bylo trošku změnit postavení při rozehrávce, posouvat výš krajní obránce a tlačit se mnohem více do zakončení. Cením si toho, že si to hráči byli schopni vzít k srdci a aplikovat to i ve hře. Ve druhém poločase jsme hráli velmi dobře a naše vítězství je zasloužené," uzavřel Václav Jílek.

Díky těmto třem bodům už jich má Sigma na svém kontě dvanáct a může se tak zaslouženě vyhřívat na třetím místě tabulky. Ve středu čeká Jílkovy svěřence cesta k pohárovému střetnutí do Třince a v neděli se pak před reprezentační přestávkou přesunou k dalšímu prvoligovému zápolení na zbrusu nový stadion Hradce Králové.

SK Sigma Olomouc - FC Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 54. Juliš (pen.), 65. Pokorný.

Rozhodčí: Hocek – Nádvorník, Kotalík. ŽK: Breite, Pospíšil - Doumbia. Diváci: 3594.

Olomouc: Macík – Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Chvátal, Breite (81. Sláma), Fortelný (60. Zorvan), Pospíšil, Navrátil (90+1. Kramář) – Juliš (80. Muritala), Vodháněl. Trenér: Václav Jílek.

Liberec: Vliegen – Mikula, Chaluš, Pourzitidis – Fukala (63. Rabušic), Varfolomejev (63. Červ), Doumbia (83. Lexa), Preisler (63. Penner) – Ghali, Kulenović, Tupta (72. Hudák). Trenér: Luboš Kozel.