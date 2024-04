No konečně! Sigma Olomouc hostila po třech prohrách v řadě v rámci 28. kola FORTUNA:LIGY Jablonec a body potřebovala jako sůl. A i přesto, že šli Hanáci poměrně brzy do deseti po ostrém faulu Spáčila, mohli se nakonec díky jediné přesné trefě utkání, kterou se prezentoval Juraj Chvátal, radovat. A to nejen z výhry, ale i z výrazného vzdálení se skupině o udržení.

Protestní odchod fanoušků Sigmy při utkání s Jabloncem | Video: Deník/David Kubatík

„Všichni jsme věděli, že si to dnes prostě musíme odbojovat. Z mužstva jsem ale cítil sílu. A to se mi pak i potvrdilo, protože kluci to odmakali skvěle. A když člověk vidí, že hrajeme v deseti a stav je 0:0, ale fanoušci i přesto tleskají, tak je šťastný. Jablonec totiž dneska dokázal hrozit pouze ze standardek, jinak jsme jej do ničeho většího nepustili. Kluci prostě ukázali morál a potvrdili si, že se dá uhrát na vítězství i takové utkání, ve kterém se už od začátku nic nevyvíjí dobře," říkal po zápase trenér Jiří Saňák, kterému viditelně spadl ze srdce obří balvan.

Ještě před výkopem byl za 100 odehraných zápasů v dresu Sigmy oceněn Martin Pospíšil a pak už se mohlo začít. A hrálo se z obou stran dost opatrně. V desáté minutě se ke střele zpoza vápna dostal Juliš, míč si to však namířil vysoko nad Hanušovo břevno. Na začátku devatenácté minuty se pak k dalšímu ohrožení branky dostal Zorvan, jabloneckému gólmanovi však příliš vrásek na čele neudělal.

Poté už následovala předem naplánovaná protestní akce domácího kotle, který za hřmění dělobuchů na pět minut opustil tribuny Androva stadionu.

Obrovskou vlnu nevole na stadionu pak vyvolala situace z 28. minuty, kdy za ostrý faul na Aléguého uviděl červenou kartu Spáčil a svůj tým tak oslabil. Od té doby se pak na hřišti přiostřilo a žluté karty ještě do přestávky viděli další čtyři hráči, po dvou na obou stranách. Vliv na skóre to však nemělo, a tak se šlo do šaten za bezbrankového stavu.

Osm minut po změně stran se do zajímavé šance dostal Fortelný, potom už ale další akce přicházely z kopaček mužů v zeleném. Nejdříve si míč ve stoprocentní šanci nezpracoval Hollý a o chvíli později dostal dokonce míč do brány Hübschman. Jeho radost však okamžitě utnul zdvižený praporek.

VIDEO: Všeci ven! Kotel Sigmy při zápase s Jabloncem na chvíli opustil tribuny

A pak už to přišlo. V minutě 74. poslal Breite chytrou přihrávku na Juraje Chvátala a ten zpoza obránce překonal Hanuše přízemní střelou ke vzdálenější tyči.

V dalších minutách už se Severočeši, i přes svou početní převahu, do nějakých smysluplných útočných šancí nedostávali. Naopak Olomoučané mohli ještě další přesné trefy přidat. Po Zifčákově hlavičce na poslední chvíli zasahoval jablonecký gólman a práci měl i o chvíli později při šanci Pokorného.

„Do druhého poločasu jsme šli s tímvědomím, že je nás o jednoho méně a bude to tedy výrazně náročnější. Dali jsme tedy do hry hráče na rychlý protiútok, tedy Jáchyma Šípa a Pavla Zifčáka. No a sedlo si to. Zejmén jsem byl ale rád, když jsem viděl, jak spolu hráči, včetně lavičky, komunikují a jak si navzájem fandí. Nikdo neřešil své jméno na zádech, ale naopak znak, který má na srdci," pokračoval Saňák.

Sigma si tak i v deseti hráčích na hřišti na své konto připsala druhé tři jarní body, které ji v tabulce posunuly na osmou pozici s bezpečným pětibodovým náskokem na jedenáctou Bohemku. Ten se nyní bude opravdu hodit. V posledních dvou kolech totiž olomoucké fotbalisty čeká duo pražských S. „Vyloženě o záchraně jsme se v kabině nebavili, ale cítili jsme, že ta série je už opravdu dlouhá a o to více nepříjemná. Chtěli jsme ji tedy už za každou cenu zastavit a tato výhra pro nás tedy znamená obrovskou úlevu. Je také fajn, že do těch dvou zápasů můžeme jít s těmi body a ne bez nich," uvedl.

Úplným závěrem se pak olomoucký lodivod vyjádřil i k nefotbalovým věcem, které se v posledních dnech okolo klubu děly. „Samozřejmě to vnímáme. Nikdo z nás nežije v bublině Já se ale dlouhodobě snažím hlouběji zabývat pouze věcmi, které mohu ovlivnit V tomto případě jsme tedy mohli pouze udělat radost lidem, kteří na nás přišli a celý zápas nás podporovali. Ač ani zdaleka nebyl stadion plný, tak jsme ten potlesk tribun vnímali a měli z něj upřímnou radost. Jinak k tomu mohu říct jen to, že když jsem včera ráno přišel na stadion, tak mě z toho smradu mále natáhlo," uzavřel Jiří Saňák.

SK Sigma Olomouc - FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branka: 74. Chvátal.

Rozhodčí: Rouček – Paták, Cichra. ŽK: Vraštil, Fortelný – Černák, Alégué. ČK: 28. Spáčil (OLO). Diváci: 3036.

Olomouc: Stoppen – Chvátal, Pokorný, Vraštil, Sláma (22. Fortelný) – Breite (90. Ventúra), Spáčil – Vodháněl (46. Šíp), Zorvan, Uriča (90+3. Matys) – Juliš (46. Zifčák). Trenér: Jiří Saňák.

Jablonec: Hanuš – Souček (88. Velich), Hübschman (77. Náprstek), Štěpánek, Polidar – Černák, Hollý, Houska, Alégué (46. Kanakimana) – Čanturišvili, Chramosta. Trenér: Radoslav Látal.