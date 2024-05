Je konec. Fotbalisté olomoucké Sigmy, pokud si chtěli prodloužit sezonu a ještě zabojovat o možnou účast v pohárech, museli doma proti Hradci Králové smazat dvoubrankovou ztrátu z minulého zápasu, ve kterém prohráli 1:3. Nakonec ale stejným výsledkem padli i podruhé a jejich jediný gól vstřelil až za stavu 0:2 Lukáš Juliš.

Nadstavba: Sigma Olomouc - Hradec Králové (12.5.2024) | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Hradec ukázal úžasnou efektivitu a dal první dva góly. Ani my jsme do zápasu ale nevstoupili špatně a některé šance si vytvořili. Možná, že kdybychom dali první gól, který to utkání dost ovlivnil, vypadalo by to zase trochu jinak. Vlastně se dost hrálo přesně o něj," říkal po zápase zklamaný olomoucký lodivod Jiří Saňák.

První větší ohrožení hradecké brány přišlo v šesté minutě z kopačky Zorvana. Ten však zamířil do středu a gólman Zadražil si tedy poradil bez větších problémů. Potom následovaly pokusy na obou stranách, ovšem bez nějakého většího efektu. To samozřejmě vyhovovalo Východočechům, kteří si stále drželi svůj dvoubrankový náskok z prvního utkání.

Otevřít skóre mohl ve 20. minutě Uriča, který se ze strany řítil sám na hradeckého gólmana. Střela zpoza malého vápna mu ale nevyšla ideálně a Zadražil vyrazil míč na roh. Po něm pak nad břevno hlavičkoval Pokorný.

Další sigmácká snaha se pak rozbíjela na precizní hradecké defenzivní hře, a tak přišel trest. Nejdříve si ve 43. minutě poradil Daniel Vašulín se čtveřicí obránců, která mu spíše ustupovala a umístil míč k pravé Stoppenově tyči. Na začátku nastaverného času pak do podobného místa zamířil i Václav Pilař a po třech poločasech tohoto dvojzápasu vedli Černo-bílí dohromady už 5:1.

Po čtyřech minutách druhé půle mohl přece jen trochu radosti do žil olomouckých fanoušků nalít Beneš, jeho dobrou ránu ze vzduchu po rohu ale reflexivně vyrazil Zadražil. O chvíli později se ale domácí příznivci přece jen dočkali. V 57. minutě se z přímáku krásným způsobem trefil až od druhého poločasu hrající Lukáš Juliš.

FOTO: Tři výhry nahradily tři góly ve vlastní síti. Šternberk prohrál s lídrem

Jakékoli olomoucké naděje pak ale v 70. minutě rozmetala střela Jakuba Kučery ke vzdálenější tyči. Přece jen, čtyři góly během dvaceti minut by bylo příliš i pro týmy, které jsou v mnohem větší pohodě, než trápící se Hanáci. O chvíli později si pak sice dal ukázkového vlastence hradecký Kodeš, gól však neplatil pro předchozí Julišův ofsajd.

Poslední minuty se tak už hrály pouze z povinnosti. Po jejich uplynutí pak bylo stvrzeno to, co už stejně všichni věděli. Pro Sigmu sezona skončila a o celkové sedmé místo zaručující play-off o postup do předkola Evropské Konferenční ligy si zahrají celky Hradce a Teplic.

„Všichni jsme z toho neskutečně zklamaní. Byl jsem i v kabině. Člověk si to hned začne v hlavě automaticky vyhodnocovat a tak nějak to na něj všechno dopadá. Jinak si myslím, že cestu k tomuto neúspěchu tvořila tak nějak kombinace všeho, zejména toho nepovedeného jara. Teď dostaneme všichni čočku, ale tak to je a musíme to přijmout. Na druhou stranu ale, existuje taková životní pravda, že i z neúspěchu se dá hodně vytěžit. Přesně v této fázi teď jsme a ač je to hořké a nepříjemné, je to ale hozená rukavice a musíme se z toho poučit. To se samozřejmě neobejde bez kvalitní a celkové analýzy," pokračoval Jiří Saňák.

Ten také na závěr ještě informoval, že jeho role dočasného hlavního kouče A-mužstva skončila posledním hvizdem rozhodčího Starého. „Teď v týdnu se bude jednat, co a jak bude následovat. To ale bude souviset i s tou analýzou všeho, o které jsem už mluvil. Zatím k tomu nemůžu říct víc," řekl jen na úplný závěr.

SK Sigma Olomouc - FC Hradec Králové 1:3 (0:2)

Branky: 57. L. Juliš - 43. Vašulín, 45+2. Pilař, 70. Kučera.

Rozhodčí: Starý – Nádvorník, Kubr. Bez ŽK: Diváci: 3619.

Celkové skóre: 2:6

Olomouc: Stoppen – Chvátal, Pokorný, Beneš, Matys – Breite, J. Spáčil (64. Muritala) – Uriča (46. L. Juliš), Zorvan (46. Langer), Šíp – Zifčák (79. Singhateh). Trenér: Jiří Saňák.

Hradec Králové: Hradec Králové: Zadražil – K. Spáčil, Kodeš, Klíma – Horák, Dancák, Kučera, Harazim (27. Čmelík) – Pilař (75. Krejčí), P. Juliš (63. Pudhorocký) – Vašulín (75. Koubek). Trenér: David Hořejš.