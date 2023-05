V posledním 30. kole základní části FORTUNA:LIGY přivítala olomoucká Sigma na svém hřišti ostravský Baník, který už měl jistotu účasti ve skupině o udržení. Průběh zápasu ovšem postavení obou celků v tabulce vůbec neodpovídal. Díky hattricku Nigerijce Muhameda Tijaniho totiž Ostravané zvítězili v poměru 4:1. Hanáci však nemusí úplně zoufat. Účast ve skupině o titul jim i přes vysokou prohru neunikla.

Úvod utkání SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava | Video: Deník/David Kubatík

„Jsem zklamaný a to samé cítím i z kabiny. Poslední zápas základní části jsme si všichni představovali úplně jinak. Baník byl dnes lepším týmem a vyhrál zaslouženě. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že jsme mu k tomu výrazně pomohli," říkal po zápase zklamaný olomoucký kouč Václav Jílek.

Před zápasem dostal speciální dres k oslavě svých 50. narozenin bývalý sigmák a současný kouč Uničova Jiří Balcárek a mohlo se začít. Navrch měli ze začátku hosté, kteří se, poháněni masivní podporou z tribuny, vydávali do útočných tažení. Na olomouckou obranu a také gólmana Stoppena, který nahradil chybujícího Macíka, však recept najít dlouho nemohli.

První větší šanci si tak na začátku třinácté minuty připsal Chytil, jehož projektil zpoza vápna jen těsně minul pravou tyč Letáčkovy brány. Ve dvacáté minutě pak na druhé straně velice nebezpečně pálil Klíma, zamířil však těsně nad.

To ale Ostravany nemuselo mrzet příliš dlouho. Ve 22. minutě totiž Plavšič poslal přesný centr na hlavu nikým nehlídaného Muhameda Tijaniho, který zamířil mimo Stoppenův dosah. A to nebylo vše. Už za tři minuty zakončil krásnou kombinační akci Baníku znovu tento 22letý Nigerijec a bylo to rázem 0:2.

Dárek k padesátinám pro kouče Balcárka. Uničov nastřílel čtyři krásné góly

V minutě 30. ostravský gólman zaváhal při štiplavé střele Pospíšila a musel tak čelit ještě Chytilově dorážce. Hanáci se však kontaktní branky nedočkali. Od té doby se sice domácí snažili probíjet vpřed jak se jen dalo, Letáček však zůstával víceméně bez práce.

Ve 44. minutě se Tijani už už radoval z hattricku, radost mu však překazil zdvižený praporek sudího. A po protiútoku se pak radovali domácí. Po centru zprava míč prodloužil Breite a do sítě mu ještě pomohl Ondřej Zmrzlý. Do šaten se tak šlo za stavu 1:2.

Do druhého poločasu poslal kouč Jílek na hřiště místo Chvátala Jana Fortelného, který už od svých prvních okamžiků na hřišti zatápěl ostravským zadákům. Byl to však znovu Tijani na druhé straně, který mohl zvýšit náskok hostů. Míč po jeho hlavičce však skončil na horní síti Stoppenovy brány.

V 58. minutě pak mohl zakončovat Zmrzlý, ze vzduchu ale míč netrefil správně. Na konci 61. minuty pak lobem z velkého úhlu přehodil Letáčka Pospíšil a zakroutil míč až na jeho levou tyč.

No a tak se radovali potřetí Ostravané. Přetažený míč vrátil zpět do hry Plavšič a do v podstatě už prázdné brány jej hlavou dopravil Albánec Eneo Bitri. V 80. minutě pak přišel další úder z kopačky Nigerijce Tijaniho. Ten si hezky zasekl míč a střelou k pravé Stoppenově tyči dokonal hattrick.

Sigma zdolala Slavii. Důležitou bitvu béček rozhodl Vaněček

„Neměli jsme špatné vstupy do obou poločasů, zejména do toho druhého. Pokud se ale nevrátíme k tomu, co nás zdobilo po většinu sezony, tedy k velké důslednosti a zodpovědnosti a dostávání malého počtu branek, nebudeme schopni brát trvale body. A to bude problém," pokračoval olomoucký lodivod a dodal: „Musíme teď tedy přemýšlet nad tím, jak mužstvo připravit jinak. Tak, abychom těmi úspěšnými byli my."

Hanáci se pak ze všech sil snažili nepříznivý výsledek alespoň korigovat, k ničemu většímu už je ale Ostravští nepustili. Sigma tak Baník doma neporazila ani napopáté v řadě, narozdíl od svého soupeře jí však nenikla účast v nadstavbové skupině o titul, kam postoupila z šesté pozice.

„Jsem spokojen jak s výsledkem, tak i s předvedenou hrou. Hrál se krásný zápas s nádhernou kulisou našich fanoušků. Nečekal jsem, že tu tribunu zaplní takovým způsobem. My jsme byli v zápase neskutečně produktivní, což se nám v minulých zápasech nedařilo. Pro nás tím ale nic nekončí. Potřebovali jsme ty body více než Sigma, protože stále hrajeme o holý život," zhodnotil utkání ze svého pohledu i kouč ostravského Baníku Pavel Hapal.

SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 1:4 (1:2)

Branky: 45. Zmrzlý - 22., 25. a 80. Tijani, 63. Bitri.

Rozhodčí: Nehasil - Machač, Matoušek. ŽK: Beneš, Zorvan - Lischka. Diváci: 8946.

Olomouc: Stoppen – Chvátal (46. Fortelný), Pokorný, Beneš, Zmrzlý – Ventúra (76. Vaněček), Breite (63. Kramář) – Navrátil, Pospíšil, Zifčák (46. Zorvan) – Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Ostrava: Letáček – Juroška, Bitri, Lischka, Fleišman – Kaloč – Cadu (88. Jaroň), Klíma (85. Kuzmanovič), Mišković (66. Buchta), Plavšić – Tijani (88. Almási). Trenér: Pavel Hapal.