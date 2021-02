To byl zápas kola, wow! Sigma i Sparta servírovali na skvěle připraveném pažitu fotbal, který bavil.

Zápas nabídl vše. Drama až do konce, vzestup a pád hrdinů na straně Sigmy (Pablo González), sebedůvěru v podání Karlssona, napínavá rozhodnutí VAR, přešťastného Pavla Vrbu na lavičce Sparty a samozřejmě zklamaného Radka Látala.

Olomouc hrála výborně, takticky byla na Spartu připravena výborně a agresivní hrou donutila letenské hrát stejný humus jako v minulých kolech.

Zápas měla ve své režii a jen svojí vlastní neschopností dovolila Spartě obrat. Přijít o vedení 2:0 a chvíli před koncem neproměnit penaltu je trestuhodné.

Když k tomu přičtete hloupý zkrat Greššáka v poslední minutě, máte zde dárek pro trenéra Vrbu, který vedl Spartu ve své premiéře.

Nejlepšími hráči utkání byli Pablo Gonzalez a Karlsson.

Mě ovšem po dlouhé době zaujal mladíček v modrobílém dresu Daněk. Co se mi líbí, je jeho drzost a vášeň. Vždy, když má míč, tak okamžitě míří co nejkratší cestou k soupeřově brance. Snaží se driblovat, obcházet a hrát v útočné třetině na riziko.

To jsou věci, které mě baví a dlouhodobě je hledám na našich ligových trávnících. Často marně. Předpovídám mu velkou budoucnost. Teď jen dobře jej vést, zlepšovat a hlavně za čas vypustit z olomouckého hnízda do světa. Pak budeme mít opravdu skvělého reprezentanta olomoucké líhně.

Z dalších utkání mě opět „nezklamaly“ Plzeň a Baník. Oba pokračují ve své bídné sezoně beze změn. Tak mě jedna taková napadá. Vedení obou týmů nechce popřít sebe sama, a tak otálí s výměnou trenéra.

Dle mě jen nesmyslně prodlužuje jejich život, dost možná i z ekonomických důvodů (obzvláště u Plzně).

Co takhle si trenéry prohodit? Oba jsou kvalitní, to nepopírám, ale současné štace jim podle mě nesedí. Ano trochu bizarní myšlenka, ale lepší než nic nedělat a hrát pořád stejně. Je na čase to ukončit a výměna je řešením, jak nic neztratit.

Překvapením byla ztráta Slavie na hřišti Příbrami, nicméně nikoho to moc nevzrušilo vzhledem k náskoku sešívaných. V jarním marastu pokračují Teplice a v klidu je udržuje jen vědomí, že v zádech jsou týmy ještě o kus horší než ony samy.

Každopádně letos bude boj o záchranu v posledních ligových kolech možná jediným dramatem FORTUNA:LIGY, neboť o mistrovi bude již dávno rozhodnuto.

Autor: David Kobylík

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK