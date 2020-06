Sen o finále se rozplynul. Olomoucká Sigma prohrála v semifinále MOL Cupu na domácí půdě s Libercem 1:2. Klíčový rozdíl se zrodil v prvním poločase, který Hanáci prospali a dvakrát v něm inkasovali. Marná byla snaha o vyrovnání po změně stran.

„Je to obrovské zklamání. Chtěli jsem sezonu zachránit postupem do finále. Nezvládli jsme ale první poločas, kdy jsme nechali soupeře dát góly po našich chybách,“ vykládal smutný trenér Radoslav Látal.

Po zápase se z tribun na jeho hlavu snesla již poněkolikáté v poslední době tvrdá kritika, která vzhledem k tomu, že na zápas poprvé dorazilo více než 1800 fanoušků, zněla ještě důrazněji.

Sám ale o své pozici nechtěl mluvit.

„Cíle jsme nesplnili. Není to ale otázka pro mě. Uvidíme, co bude dál,“ řekl.

Sigma začala zápas o všechno o něco aktivněji. Ale do šancí se nedostávala. To Liberečtí číhali na chybu a chtěli hrozit z brejků. Málem se to povedlo v 25. minutě, kdy po levé straně pláchl Baluta, chytrou šajtlí procpal míč před branku a Pešek ve skluzu jen těsně nedosáhl.





Varování Sigmě nestačilo a za čtyři minutky byl zle. Zprava odcentroval Koscelník, balon proletěl takřka celým pokutovým územím až na zadní tyč, kde Sladký nezachytil náběh Peška a ten procedil balon za Mandouse.

A když těsně před půlí Alibekov z trestného kopu překrásně zakroutil míč přes zeď do olomoucké sítě podruhé, vypadalo to, že šance Hanáků na finále jsou v prachu.

„Zvolili jsme trochu defenivnější taktiku. Chtěli jsme Sigmu dostat do toho, že ona musí, a pak ji zkusit nachytat z brejků. To se povedlo. Věděli jsme ale, že ještě není dohráno,“ říkal po utkání trenér Liberce Pavel Hoftych.

A měl pravdu. Po přestávce totiž vyběhla na trávník trochu jiná Sigma. Zahradníček, který vystřídal chybujícího Sladkého, rozhýbal pravou stranu. A v 54. minutě už byli domácí zpátky v zápase. Po lahůdkovém centru Zahradníčka zacílil přesně hlavou Juliš.

O chvíli později po stejné spolupráci zakončoval Juliš tentokrát nohou, brankář Knobloch byl ale pozorný. Každopádně to vypadalo, že Sigma se nadechuje k velkému náporu.

Kouč Hoftych rychle sáhl ke střídání a na hřiště vyslal Kuchtu s Malínským, které trochu nečekaně nechal jen na lavičce.

Hlavně v prvním případě se to ale vůbec nevyplatilo. Útočník Kuchta si za čtyři minuty nechal dát dvě hloupé žluté karty a mazal ze hřiště. Především druhé napomínání za to, že dorážel na brankové čáře do sítě míč rukou, bude aspirovat na stupiditu sezony.

„Je to pako, když si představím, že by Sigma vyrovnala a hrálo by se dalších dvakrát patnáct minut, nebo bychom dokonce vypadli… Mohlo nás to taky zabít do celého zbytku sezony. Určitě ho čeká nějaké finanční plnění,“ říkal už s nadhledem Hoftych.

Domácím přesilovka moc nesvědčila. Hra v poslední čtvrthodině byla rozkouskovaná, což naopak hostům vyhovovalo maximálně.

„Ve druhé půli jsme se zvedli. Zahradníček to oživil. Po vyloučení to ale byla z naší strany křeč,“ přiznal Látal.

Jedna šance ale přece jen přišla. K odraženému míči se zhruba dvě minuty před konce na značce penalty dostal Lukáš Juliš. Ovšem ani elitní olomoucká útočná zbraň, tentokrát neseřídila mířidla správně.

K úspěchu nevedly ani centry při zoufalém náporu v závěru zápasu, a tak sny o finále na vlastním stadionu zmizely v nenávratnu.

Sigmu už čeká jen pět zápasů ve skupině o záchranu, Startuje v sobotu v Příbrami.

SK Sigma Olomouc – FC Slovan Liberec 1:2 (0:2)

Branky: 54. Juliš – 29. Pešek, 45. Alibekov.

Rozhodčí: Orel – Blažej, Hock. ŽK: Houska, Beneš – Mara, Kuchta, Baluta, Knobloch. ČK: 73. Kuchta.

Sigma: Mandous – Sladký (46. Zahradníček), Beneš, Jemelka, Vepřek (83. Greššák) – Breite, Houska – Pablo (78. Yunis), Chytil, Falta (65. Hála) – Juliš. Trenér: Radoslav Látal.

Liberec: Knobloch – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula – Hromada (59. Kuchta) – Pešek (90. Michal), Mara, Alibekov, Zeman (59. Malínský) – Baluta (83. Rondič). Trenér: Pavel Hoftych.