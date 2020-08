„Na jednu stranu jsem rád, že už je ta dvouletá práce za námi. Na druhou mě to ale celou dobu hrozně bavilo. Na výsledek jsem hrdý,“ prohlásil o snímku s názvem „Sigma stoletá“, který do kin vstoupí slavnostní premiérou 9. září v 19 hodin 19 minut za účasti nespočtu legendárních hráčů, trenérů a funkcionářů, kteří psali slavnou historii olomouckého fotbalu.

Premiéra v multikině Premiere Cinemas se pomalu blíží. Už víte, jak bude probíhat?

Když jsme udělali první seznam, koho bychom chtěli na premiéru pozvat, tak jsme zjistili, že se nemáme šanci nikam vejít. Lidí, kteří se významně zapsali do historie Sigmy je neskutečně moc. Premiéra nakonec bude ve dvou sálech současně 9. září od 19:19 a pozváno máme zhruba 550 hostů, což je maximum, které pojme foyer Premiere Cinemas. Jeden sál od dvaceti hodin jsme pak dali k dispozici fanouškům z kotle. Snažíme se nastavit nové vztahy a trochu nastartovat novou éru. V 21 hodin bude následovat první promítání pro veřejnost.

Jak dlouho budou mít fanoušci možnost film vidět?

Bude to záležet na zájmu. My věříme, že fanoušci se podívat zajdou a třeba ne jenom jednou. Na sociálních sítích vidělo trailer přes třicet tisíc lidí. Naši fanoušci mohou uplatnit poloviční slevu, pokud si koupili v době koronavirové karantény vstupenku na virtuální zápas s Realem Madrid. Permanentkáři mají zase každou středu možnost využít akce 1+1 lístek zdarma.

Bude dokument k vidění i v televizi?

S Českou televizí ještě jednáme, ale velmi pravděpodobně ano. Na závěr vyjde i na DVD a plánujeme z něj udělat další sigmácký suvenýr.

Jste jeden z mála lidí, kteří už snímek viděli kompletní. Co je vaše oblíbené místo?

Asi celý začátek, kde vystupuje pan Hudec, náš legendární fanoušek a dnes už bohužel nebožtík. Natáčeli jsme s ním v podstatě jako s prvním v říjnu 2018. To bylo pro mě hodně silné, hodně nostalgické. Myslím, že pro spoustu lidí to bude hodně dojemné. Ale podařilo se nám sehnat snad opravdu všechny legendy. Začátek je spíš o povídání a statických obrázcích. Později ale přijdou archivní záběry z České televize, z olomoucké televize ZZip, i z našeho vlastního archivu na VHS.

S výsledkem jste spokojený?

Jsem. Vždycky to samozřejmě může být lepší. Byl bych třeba rád, kdybychom měli kvalitnější některé záběry z památných zápasů, ale prostě jsme je nesehnali. Jednoduše proto, že nejsou. Myslím, že by dokument mohl být delší, protože obsáhnout 100 let v čase lehce přes 70 minut není snadné. Na druhou stranu filmoví profíci zase upozorňovali, že je potřeba zachovat spád a drajv, aby ten dokument nenudil.

Kolik výroba dokumentu stála?

Bylo to v řádu statisíců, tak že nic levného. Ale jsem moc rád, že jsme se jako klub za pomoci partnerů a sponzorů rozhodli, že vznikne. Došli jsme k tomu, že když to neuděláme teď, tak to neuděláme nikdy. Je skvělé, že tu zůstane něco pro další generace. Fanoušci Sigmy si to bez ohledu na všechny těžkosti zaslouží.

Původně měl dokument vyjít loni v roce stého výročí. Proč se to nepodařilo?

Je pravda, že jsme to chtěli stihnout v roce 2019. Vzhledem k tomu, kolik akcí jsme uspořádali, a zejména jak nás organizačně zaměstnal Zápas století, jsme se od toho rozhodli ustoupit. Pak nám do toho ještě vstoupil koronavirus, na druhou stranu právě v době, kdy se zbytek světa zastavil, jsme udělali na dokumentu možná největší množství práce. Nakonec jdeme s filmem ven rok a den po Zápase století, což je hezká symbolika.

Jste rád, že už je ta dlouhá cesta u konce?

Na jednu stranu jsem rád. Na druhou stranu mě to neuvěřitelně bavilo. Když má člověk modré srdce, tak se to opravdu dělá snadno, i když to bylo dlouhé. Natočili jsme neskutečně mnoho materiálu. Jen pan Gajda natočil asi šest hodin vzpomínek. Vybrat to, co zapadne do scénáře celého příběhu, to byl hodně náročný proces.

Plánujete ty materiály, které se nevešly využít jinak?

Podkladů jsme neshromáždili opravdu hodně. S každým hráčem a legendou jsme netočili jen tu jeho část, co bude ve filmu. Ale probrali jsme v podstatě celou jeho kariéru a život od dětství až po současnost. Od každého máme převyprávěný jeho fotbalový životopis a dal by se v podstatě udělat samostatný dokument o tom jednom hráči. S tím si teď trochu hrajeme. Jestli vydáme třeba speciální DVDéčka k Pavlu Hapalovi, Janu Marošim, Vladislavu Laudovi a dalším, nebo to uděláme ještě nějak jinak, to ještě uvidíme.

TRAILER NA YOUTUBE

Zdroj: Youtube