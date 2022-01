„Také jsem měl a vlastně stále pořád mám kamarády z tohoto odvětví, kteří mě k tomu dostali,“ dodal.

V Jablonci s ním hráli reální fotbal, ale také FIFU borci jako Jan Kopic, Ondřej Vaněk, Filip Novák či Martin Pospíšil.

„Bylo tam více zainteresovaných lidí a navíc moji vrstevníci, kteří byli akorát o dva roky mladší než já. Hrávali jsme více mezi sebou. S Kopim také turnaje s lidmi ve dvojicích,“ prozradil.

Chytil na Maltě: Minulý rok hrál šachy, letos pomáhá Daňkovi se slohem

To pořádali také turnaje mezi sebou a kolikrát to mohl odnést i ovladač. „Rozbité ovladače k tomu dříve patřily, byly tam větší emoce, ale nebylo to nijak extrémní. Je to těžké, kdo hru nezná nebo ji v životě nehrál, si bude říkat, že jsme blázni, ale myslím, že každý, kdo to hraje pravidelně každý rok, tak si takovým obdobím prošel. Teď už to řeším v klidném režimu,“ popisoval Beneš.

Také na soustředění na Maltě, kde je se Sigmou Olomouc má s sebou playstation a není jediný. Ale turnaje ve FIFĚ už se nekonají.

„Někdy si dáme friendly zápas, ale spíše si zahraji sám. Nerad hraji proti klukům, protože jsem v tom zkušenější a nechci být ten zlomyslný, že bych jim dával,“ usmál se. „Ale třeba je někdo dobrý a nebylo by to tak,“ uznal zároveň.

FOTO: Trofej díky obratu, Sigma slaví na Maltě!

Spíše však Sigmáci hrají spolu jiné hry. „To se k nim přídám,“ potvrdil Beneš.

O spojení Beneše a FIFY se hodně mluvilo v době, kdy byla česká nejvyšší soutěž přerušená kvůli covidu, kdy hodně streamoval, že by ale zaznamenal větší zájem lidí, to ne.

„Dělám to už delší dobu, snažím se být aktivní a udržovat se, protože u toho vypnu a přijdu na jiné myšlenky. Je to takový můj relax. Nedělám to tedy na profesionální úrovni, ale spíše pro zábavu, takže nesleduju, kolik lidí se dívá. Není to pro mě priorita, spíše se raději pobavím s lidmi okolo fotbalu nebo gamingu,“ objasnil stoper.

A jak vidí svoji budoucnost okolo FIFY po konci kariéry? „Streamovat se samozřejmě dá i v pozdějším věku, ale když už tak bych měl spíše ambici být aktivní ve hraní, ale to je těžké, protože mladí kluci mají lepší reakci. Naopak pro mě hraje plus nějaká ta profesionální fotbalová zkušenost, která se dá v té hře také nějak využít,“ uzavřel Beneš.

Jílek si cení obratu. Pablo si dělal srandu, ať radši nekopu, smál se Zmrzlý