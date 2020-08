Pošilhává po jiném angažmá. Zároveň však ujišťuje, že motivaci v Olomouci stále cítí a není vyloučeno, že na nové smlouvě se domluví s klubem v zimě nebo za rok. A nebo vylepší statistiky a vyslouží si zahraniční angažmá? „Uvidíme, jak se všechno vyvine,“ usmívá se sedmadvacetiletý fotbalista s šikovnou levačkou, kterou ale v poslední době nechává mlčet.

Jak to vypadá s vaší budoucností?

Zatím jsem nic neřešil. S panem Minářem jsme domluvení, že se ještě pobavíme. Myslím si, že tuto sezonu ještě absolvuji V Olomouci a pak se uvidí, jestli se domluvíme na prodloužení, nebo ne.

Získal jste pocit, že je třeba změnit prostředí?

Těžko to takhle říct. Počkáme si, jak se bude všechno vyvíjet. Uvidíme, jaký dopad nakonec bude mít na český fotbal koronakrize, může to ovlivnit i kluby v zahraničí, pokud byl nějaký zájem. V téhle chvíli je těžké říct, kam se budou moje kroky ubírat

Když si vzpomenete na vaše zápasy se Sevillou, nebo to, že jste byl v reprezentaci. Neříkáte si, že jste měl být jinde?

Asi to proběhne hlavou každému. Ale nikdy jsem nechtěl odcházet za každou cenu. Pořád věřím, že jsem ještě pořád relativně mladý. Touhu a chuť něco dokázat pořád v sobě mám, takže třeba něco přijde.

Byla někdy chvíle, kdy už to vypadalo na odchod?

Objevovaly se různé spekulace, ale já to nikdy nechtěl řešit. Nechával jsem to na agentovi, aby to filtroval a řešil až opravdu vážnou nabídku. A ta nepřišla.

Svého času jste koketoval s dánskou Kodaní.

Ale už než jsem tam jel, tak jsme byli domluvení, že nejdřív musíme postoupit zpět do ligy a až potom se o tom můžeme bavit. Celý klub na mě udělal velký dojem. Ať z hlediska celkového fungování nebo fanoušků. Když potom ale přišel čas, tak už se ta nabídka neobjevila. Nijak jsem se v tom ale nebabral a nebyl zdrcený, že to nevyšlo.

Je i teď zahraničí vaše priorita?

Zvažoval bych každou nabídku. Mám už rodinu a určitě bych je netahal za každou cenu všude. Vždycky by záleželo na tom, jaká je situace v dané zemi, nebo v daném místě. Rozhodně se případně budeme radit doma.

Čím to je, že se vám poslední dobou nedaří navazovat na ty zmíněné výkony?

Kolikrát stačí maličkosti a nastartuje se to v podstatě samo. V poslední době se nám v Sigmě nedaří, ale doufám, že dobře vstoupíme do sezony a bude se to vyvíjet správným směrem.

Budete mít v Sigmě motivaci, když vám končí smlouva a nebojíte se, že klub může sázet na jiné?

Motivace se najde vždycky. Mám smlouvu pořád na celý rok, takže bych to neviděl nijak dramaticky. Jak jsem říkal, ještě to budeme s panem Minářem řešit, pak budeme moudřejší. Doufám ale, že i kdybychom se nedomluvili, tak budu pořád platným členem týmu.

Co nová sezona? Berete ji jako možnost pro nový start?

Minulá sezona byla celá divná, i kvůli koronaviru. Teď jsme se poctivě připravovali na nový ročník a věřím, že bude lepší než ten minulý.

Pomůže vám Roman Hubník?

Hráč jeho formátu by nám určitě měl pomoct. Věřím, že díky němu vylepšíme hlavně závěry utkání, kdy jsme kolikrát ztratili vyhrané zápasy. Potřebovali jsme do toho dát rozum a zkušenosti. To by měl určitě přinést.

A osobní cíl? Vylepšit čísla gólů a asistencí?

Je pravda, že na čísla se dívá každý. Aby mi nějaké pěkné angažmá vyšlo, tak tohle je potřeba vylepšit. Mnohdy chyběl jen kousek, ale je fakt, že jsem je v poslední době prostě neměl. Musím na tom zapracovat.