„První kontakt přišel, když jsme hráli na Baníku s Viktorkou. V tu dobu jsem s tím moc nepočítal, ale potom se mi to rozleželo v hlavě a další kontakt přišel před Vánoci. A jelikož jsem nedostával příliš příležitostí hrát, tak se mi to zamlouvalo a chtěl jsem, aby se hostování dotáhlo do zdárného konce, což se povedlo a jsem za to rád,“ prozradil v rozhovoru pro Baník sám osmadvacetiletý univerzál.