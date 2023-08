Olomoucký ofenzivní záložník Jan Vodháněl řídil výhru Sigmy nad Teplicemi dvěma brankami. Přitom asistence mu nejsou souzené. Jeho spoluhráči pálí šance, které jim připraví. „Nevím, co na to říct,“ smál se šestadvacetiletý fotbalista.

Sigma Olomouc - Teplice (13.8.2023) | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Některé zápasy nebyly ideální výkonem, ale zvládli jste je vítězně. Je to něco, co se změnilo oproti minulé sezoně?

Přesně tohle jsme si s kluky říkali, že výkon nebude asi vždycky ideální, ale je potřeba tyto zápasy zvládat a pokud je budeme mít za plný počet, tak je to nejdůležitější. V tabulce se hraje o body.

Očima trenéra Václava Jílka:

„Je skvělý v individuální a technické vybavenosti. Herní kvalitou evropský hráč, který splňuje nároky ve smyslu prvního doteku, zakončení a uvolnění se. Ale pak tam máme to B, což je práce po ztrátě míče a do defenzivy, což u nás hráči musí dělat. Jsou to věci, které mu neodpustím. Je to hráč, kterého musíte držet pod krkem a když něco nedoběhne, tak si s ním udělám pořádek. Dostali jsme se ale do fáze, že to chápe, což je důležité. Samozřejmě, když bude rozhodovat zápasy a bude brankově efektivní, tak občas oko přimhouřím, ale základní věci plnit musí. Může být ještě lepší, my se o něj nyní můžeme opřít.“

Vy jste dal dva góly Teplicím, celkem máte tři ve čtyřech zápasech. Dobrý start?

Jsem rád, že jsme se po Spartě naladili na vítěznou vlnu. Zvládli jsme tři zápasy a snad v tom budeme pokračovat. Je jedno, kdo dá góly, hlavně, že se daří týmu.

Mohl jste mít už několik asistencí, ale nemáte zatím žádnou.

Nevím, co k tomu říct, snad se to protrhne. Byl jsem i naštvaný, že Muri (Yunusa Muritala) nedal šanci, ale nevadí, dá další (úsměv).

U prvního gólu jste prošel mezi několika bránícími hráči.

Navedl jsem to do středu. Překvapilo mě, jak se to přede mnou otevřelo a mířil jsem k tyči.

Druhý gól jste takhle chtěl?

Přihrával jsem na zadní tyč, byla to střílená přihrávka, chtěl jsem trefit bránu a takhle to dopadlo. Jsem rád, že to tam spadlo.

Trenér Jílek před sezonou říkal, že můžete jít nahoru. Věděl jste o tom?

Nevěděl. Jsem rád, že jsem vydržel celou přípravu zdravý. když jsem přišel do Sigmy, tak jsem hned naskočil do zápasů, což nebylo ideální. Myslím, že mám teď pozici trošku jinou. Budu rád, když to půjde dál.

Pospíšila řešíme, uznal Jílek. Proč je Muritala před českými mladíky?

Jaké bylo utkání s Teplicemi?

Složité, měli jsme od začátku plán, že jsme chtěli Teplice přehrávat rychle do stran, což se nám úplně nedařilo. Teplice se dobře posouvaly ve středovém bloku. Nevytvářeli jsme si tolik šancí, kolik bychom chtěli. Měl jsem tam před poločasem šanci, kdy jsem pravačkou trefil bránu, ale Grigar míč vyrazil. Myslel jsem, že to nejprve půjde na Juldu (Lukáše Juliše), který byl chvíli volný. Pak jsem doufal, že to budu mít na levačku, ale bylo to moc prudké, tak jsem nohu jen nastavil a netrefil jsem to ideálně. Ve druhé půli jsme začali více zabíhat za obranu a pomohl nám první gól. Je dobře, že nás nepoložilo vyrovnání a šli jsme si za vítězstvím.