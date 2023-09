Fotbalisté Sigmy Olomouc na hřišti Bohemians i bez čtyř hráčů základní sestavy dvakrát vedli. Přesto z Ďolíčku odjeli bez bodu a přišli o třetí místo. Může za to také nezatažení záchranné brzdy při rozvíjejícím se přečíslení soupeře. Právě z brejku totiž Bohemians dvakrát udeřili. Sigma je třetím nejméně faulujícím týmem FORTUNA:LIGY. Nedovolených zákroků spáchala v úvodních devíti kolech 99, což je o jediný více než dvojice Zlín, Slovácko. „Chceme hrát čistě, ale někdy taktický faul přijít musí a nepřichází. Jsme moc hodní,“ lituje trenér Václav Jílek.

Bohemians - SK Sigma Olomouc, Václav Jílek | Foto: SK Sigma Olomouc

Kromě toho mají jeho svěřenci také společně s Pardubicemi druhý nejnižší počet střeleckých pokusů. Konkrétně 84 a horší je jen Zlín (76). Těšit jej však může úspěšnost střel, kterou mají Hanáci společně s Plzní nejlepší (20,6%).

Vstřelili jste první gól, ale paradoxně vám ublížil. Souhlasíte?

Souhlasil bych s tím. Na Slovácku to byla podobná situace. Chceme dávat rychlé góly, ale když jsme v předešlých zápasech jako první inkasovali, tak jsme měli větší drajv a zápas otočili. Opticky to vypadalo, že nám vedení ublížilo. Uspokojili jsme se a ztratili víru, že můžeme dát druhý gól. Představa je jít si pro to aktivně, ale to se nedaří. Kdybychom byli aktivní, vypadalo by utkání jinak. Zatím nejsme tak daleko, abychom rychlou branku využili a těžili z ní.

Takhle si šla více za vítězstvím Bohemka?

Ano, měl jsem pocit, že si pro to šla více než my. Více chtěla, bylo tam od ní více agresivity, někdy až přespříliš, ale to už na tenhle stadion patří. Důraz, agresivita, rychlost a tlak byly hlavní atributy, které dovedly Bohemku k vítězství. Od nás dobrý vstup do utkání, velmi dobrá desetiminutovka korunovaná gólem a potom v následném čase leží ten problém, že jsme z toho nebyli schopni vytěžit větší herní pohodu, kontrolu nad utkáním. Podržet míč, aby Bohemka musela běhat bez míče a ztrácet síly. Logickým rezultátem byla vyrovnávací branka, i když si nemyslím, že by měla Bohemka nějaké vyložené šance. Byla ale nebezpečnější.

Potom jste dali gól do šatny, ani ten vás ale příliš nenakopl.

Dobře jsme zareagovali, přišla změna rozestavení na trojkovou obranu, protože jsme měli problém s dobíráním některých hráčů. Opticky se hra vyrovnala, místy jsme měli kvalitnější držení míče, ale bylo to jen po vápno. Nebyla tam nějaká větší míra nebezpečnosti do boxu a nezaměstnali jsme obranu soupeře na posledních třiceti metrech, chyběla nám kvalita a sebevědomí. Soupeř, byť druhý poločas neměl takový drajv a tlak, tak si vytvořil tři nebezpečné příležitosti a byl efektivní.

Neříkal jste si, že by měl při těch brejkových situacích přijít taktický faul?

Bohemka jej využila třikrát, čtyřikrát při naší rozvíjející se akci. Samozřejmě z toho byly nějaké žluté karty, ale už jsem na to nabádal. Podobnou branku jsme inkasovali s Budějovicemi. Z tohoto pohledu jsme strašně hodní. Na fauly to bylo 18:7 pro Bohemku a pokud válčíte, tak to úplně neodpovídá tomu, co bychom chtěli. Neříkám faulovat, chceme hrát čistě, ale pak jsou situace, kdy by taktický faul přijít měl, ale nepřichází.

Chyběli vám Macík, Pokorný, Breite a Juliš. Jak velké to byly ztráty?

V prvních šesti kolech se sestava usadila. Chyběli nám čtyři hráči. Je to ztráta, logicky být musí. Jsou to hráči, kteří jsou základními stavebními kameny. Já se za to nechci schovávat. Kádr má dvacet hráčů a ti dlouho čekají na příležitost. Dostali ji a pak ji musí využít. S tím nebyl problém. Nebavím se o individuální kvalitě, něco vám tam schází, ale přichází jiné typy hráčů. Možná pak chybí hráči na dostřídání, ale to nebyla příčina porážky.

V poslední třetině utkání to vypadalo, že je na tom Bohemka fyzicky lépe. Přišlo vám to tak?

Nevím, jak to vypadá z tribuny. Ve třetí třetině dala dva góly, tak to k tomu nabádá. Já jsem ten pocit ale neměl. Nám odešel fyzicky Vodháněl, ale i soupeř měl křeče. Bylo to kondičně hodně náročné utkání. Nevidím problém v kondiční připravenosti. Pak tam vstupuje faktor střídání. Mluví se o šťastné ruce trenéra. Ale já to vidím tak, že buď ty náboje máte, nebo ne. My jsme tolik možností neměli, ale není to příčina porážky. Když vedete na Bohemce, tak by si tohle mužstvo mělo bodový zisk pohlídat.

Když se ještě pozastavíme nad gólem Filipa Zorvana, říkáte mu, aby častěji střílel?

Už několikrát. Na to, že jsme takhle nahoře, tak máme málo střeleckých pokusů. Řešíme pořád nějaký průvlek do vápna, souhru a taková ta jednoduchost v podobě střely z okolí šestnáctky nám chybí. Filip byl odměněn brankou a snad to bude návod pro další hráče