Potud v pořádku. Ovšem v tabulce jsou důležité body. A pod Látalem jich Sigma měla v obou sezonách po 19 kolech zkrátka a dobře víc. I když vždycky byla na 10. místě.

V minulém ročníku, který trochu zkresluje kvůli tomu, že se hrálo s osmnácti účastníky nasbírala Látalova Sigma 27 bodů. V ročníku 2019/20 to pak bylo 24 bodů.

PODZIM SIGMY V ČÍSLECH



FORTUNA:LIGA

10. místo , 22 bodů, 31:28

19 zápasů

5 vítězství

7 remíz

7 porážek



MOL CUP

postup do čtvrtfinále:

Uničov (4:2), Vlašim (2:1), Č. Budějovice (1:1, na pen. 5:4)



NEJLEPŠÍ STŘELCI (jen liga)

6 – Hála,

5 – Růsek, González

3 – Zifčák

2 – Daněk, Poulolo, Vaněček, Zmrzlý



NAHRÁVAČI (jen liga)

5 – Zahradníček, Chvátal

2 – Vaněček, Růsek, Spáčil, Daněk



PŘIHRÁVKY DO GÓLOVÉ ŠANCE (jen liga)

15 – González

13 – Růsek

11 – Daněk

9 – Chvátal

8- Breite, Hála, Zahradníček



KARTY (ŽK+ČK, jen liga)

5+1 – González

4+0 – Breite, Jemelka, Poulolo

1+1 – Hubník, Zifčák

2+0 – Hála, Chvátal, Macík, Sedlák

A to je silná obžaloba. I s přihlédnutím k tomu, že Jílek dostal do vínku na Olomouc rozhodně zajímavé ofenzivní posily. Ať už to byl milionový příchod Antonína Růska, nebo zkušený David Vaněček.

„Body jsme poztráceli v zápasech, kdy jsme si na ně sáhnout měli. Dvaadvacet bodů je ale málo,“ uznal i sám Jílek.

Zlom v sezoně nastal v září. Do té doby se Sigma vyhřívala na čelních pozicích a bavila ligu gólovými hody. Ještě těsně před koncem letních prázdnin vyprovodili Hanáci z Androva stadionu Jablonec se čtyřkou.

Jílek už tehdy upozorňoval, že nadprůměrnou efektivitu těžko půjde udržet, což se také nakonec stalo. Dopad byl asi tvrdší, než sám čekal. I kvůli několika objektivním skutečnostem.

„Rozhodující moment, nebo spíš strašně důležitý byl zápas v Boleslavi a také následující utkání s Baníkem, kdy jsme měli evidentně dosáhnout na dvě vítězství. Jsou to mínus 4 body. Mít je dnes, tak bychom se bavili určitě jinak,“ uvedl Jílek.

V Boleslavi přišel tým o žolíka Vaněčka a posléze pod tlakem v deseti i o dvougólový náskok. Místo 3:1 svítilo na konci skóre 3:3.

S Baníkem Hanáci vedli, sudí pak nepochopitelně nevyloučil Sora a naopak dosti necitlivě poslal do oslabení Hanáky a byla z toho zase plichta.

Rozhodla naše impotence. Moje neproměněná šance? Obrovská chyba, ví Růsek

„Tam se lámalo takové naše rozpoložení, víra a sebevědomí týmu. Zápasy v Teplicích a na Bohemians nebyly dobré a dostali jsme se do takové křeče,“ řekl Jílek.

V závěru podzimu drtila olomoucký tým marodka. S Hradcem Králové nebyl k dispozici jediný zdravý stoper, se Slavií zase jediný útočník. „Byly to náročné okolnosti a my jsme se s tím nevypořádali,“ řekl Jílek.

Prostějov nejspíš přijde o Muchu. Zájem je i o další hráče, říká ředitel Dudík

Dokázal na podzimu najít i několik pozitiv. Třeba to, že se v závěru rozstřílel zmiňovaný Růsek, jenž nakonec zapsal pět branek. Nebo to, jak do ligy vlétl odchovanec Jiří Spáčil. „Je to hráč, který tady může mít velmi dobrou budoucnost,“ uvedl Jílek a připomněl ještě skvělý start Juraje Chvátala, nejlepšího nahrávače v týmu. „Bohužel pak taky vypadl na sedm nebo osm zápasů. Pozitiva se najít dají, ale negativ bylo určitě víc,“ uvedl Jílek.

Sám dobře ví, že tým, který má k dispozici, by měl mít víc bodů a tudíž hrát výš. I proto věří, že na jaře bude mít především k dispozici zdravé hráče. Pokud se vrátí Zifčák, Hála, Vaněček, tak nám přijde směrem nahoru velká kvalita, která zvýší konkurenci. Pak se mohou posouvat i ostatní,“ zadoufal.

Ligové jaro zahájí Sigma první únorový víkend v Jablonci.