Dva roky Zimy. Věčný pohodář už to dotáhl do reprezentace

Raketový vzestup olomouckého fotbalového odchovance Davida Zimy pokračuje. Ve středu byl poprvé s národním týmem při utkání proti Slovensku. Co na tom, že zatím patří daleko spíš do jednadvacítky, se kterou oslavil postup na Euro. Vždyť zkraje šíleného roku 2020 měl na kontě pouhopouhé dva ligové starty, když přestupoval do pražské Slavie.

Obránce David Zima | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

A před dvěma roky? To seděl v nevelké šatně rozhodčích na Andrově stadionu a dával jeden ze svých prvních velkých rozhovorů. Jako vyjukaný mladík, kterého pozval do zimní přípravy s olomouckým áčkem tehdejší trenér Václav Jílek. I když vyjukaný. Tohle slovo vlastně na fotbalového obránce Davida Zimu nikdy moc nesedělo. Už tenkrát na konci ledna 2019 si nedělal z ničeho velkou hlavu. Troufl by si naskočit do ligy mezi ostřílené mazáky? „Hráči na mém postu mají mnohem víc zkušeností než já a jsou líp připravení. Ale nebál bych se, kdyby na mě trenér ukázal,“ říkal s nezaměnitelným bezprostředním úsměvem na rtech. Velké sny měl. Mora po pěti zápasech bodovala, Plzni ale v prodloužení podlehla Přečíst článek › „Jako každý bych se chtěl asi dostat do zahraničí. Třeba do Německa, zahrál bych si bundesligu,“ vyznal se. Zároveň však stál pevně nohama na zemi. „Důležité je pro mě i vzdělání. Fotbalem se můžu živit maximálně do 35 let, a to ještě jen kdyby mi drželo extrémně zdraví. Já asi taky těžko budu Messi nebo Ronaldo a zabezpečím se navždycky,“ překvapil nezvykle vyzrálou odpovědí tehdy student prestižního hejčínského gymnázia. Na něm už má maturitu za sebou. Zvládl ji letos v létě už jako hráč Slavie. Den po zisku mistrovského titulu. Přímluva klubového bosse Jaroslava Tvrdíka, aby komise byla shovívavá, obletěla prostřednictvím internetu republiku. David Zima už fotbalově poznával jiný svět. V Olomouci toho nakonec moc nestihl. Pod Jílkem si na jaře 2019 nezahrál. Sigma na tom nebyla bůhvíjak, potřebovala dozadu mazáka. Přišel Vít Beneš a byl vynikající. Zima se učil na trénincích a v třetiligovém béčku. DVA STARTY A DO SVĚTA Na podzim 2019 už nový kouč Hanáků Radoslav Látal spřádal plány k přechodu na tříobráncový systém s tím, že k Jemelkovi a Benešovi přidá právě Zimu. Jenže v klíčové fázi přípravy odjel mladík s reprezentační devatenáctkou na mistrovství Evropy, pak měl zase zraněný kotník. „Letos je pro mě prioritou škola, můžu vlastně jen překvapit. Chci se pořád především zlepšovat. A kdybych si zahrál ligu v jednom nebo ve dvou zápasech, tak bych byl asi spokojený,“ vykládal ale pohodář Zima už v létě 2019 před Eurem. Suma sumárum mu to vyšlo na Hané právě na ty zmiňované dva starty. Pak už přilétla nabídka z Edenu. Hovořilo se o třiceti milionech i procentech z dalšího prodeje. „Do Slavie bych chtěl. Je to velká výzva a taky velká šance, kterou bych rád využil. Konkurence bych se nebál, ta je všude,“ hlásil Zima věrný svému naturelu v lednu 2020. Těžko říct, zda by se dnes přiznali, ale rozhodně se našli pochybovači (a nebylo jich málo), kteří olomouckému mladíkovi ve hvězdami nabitém kádru sešívaných předvídali zkázu. Kdo o něm nepochyboval byli architekti mistrovského týmu trenér Jindřich Trpišovský a sportovní ředitel Jan Nezmar. Rychlost, herní inteligence a i tak trochu splachovací hlava, která z ničeho nedělá velkou vědu. To jsou velké Zimovy přednosti. „Člověk si trochu musí zvyknout na jeho pohyb, jeho užitečnost směrem do defenzivy je ale obrovská,“ vykládal Trpišovský v polovině letošního roku. TÍMHLE TO NEKONČÍ Zima se rychle ve Slavii zařadil do základní sestavy. Na jaře pomohl k titulu, na podzim okusil Evropskou ligu. Seniorská reprezentace je vlastně jen další zcela logický krok pro syna bývalého extraligového hokejisty i reprezentanta Aleše Zimy a vnuka hokejového trenéra Lubomíra Fischera. „Vážím si toho, že tady můžu být. Ale životním rokem bych to nenazýval. Já doufám, že tímhle to nekončí a že přijdou ještě lepší roky,“ usmíval se Zima na svém premiérovém srazu. Pobaví i další jeho hláška z ani ne dva roky starého „dorosteneckého“ rozhovoru dnes pobaví. „Ve třídě ze třiceti lidí podle mě maximálně tak osm ví, co je fotbal a sledují ho tak, že i ví, kde jsem já. Ostatním je to úplně jedno,“ smál se tenkrát. „Mně to ale nevadí, já jsem rád, když se o mně nikdo moc nebaví,“ dodal chlapík, o kterém se dnes „baví“ celkem jistě i na zajímavých zahraničních fotbalových adresách. Dost možná i v jeho vysněné bundeslize. David Zima narozen: 8. listopadu 2000 výška: 190 cm váha: 80 kg post: obránce klub: SK Slavia Praha (od 2020) předchozí působiště: SK Sigma Olomouc (mládež, v A týmu od 2019) Bilance v lize: 19 zápasů/1 gól Bilance v reprezentaci: U21: 4 zápasy/0 gólů U20: 4 zápasy/ 0 gólů U19: 14 zápasů/0 gólů U18: 11 zápasů/1 gól U15: 1 zápas/0 gólů Future U17: 1 zápas/0 gólů

