„Na zápas jsem se připravoval, těšil a pak se stalo toto. Ale hlavu jsem si z toho nedělal. Věděl jsem, že máme spoustu času na to, abychom zápas zvrátili,“ řekl muž, který mezi tyčemi nahradil obvyklou jedničku Aleše Mandouse. Do brány se dostal od zimního příchodu do Olomouce teprve podruhé. „Ale věděl jsem, s čím sem jdu. Uvidíme, jak se to vyvine do budoucna.

Jak jste viděl zápas z brány?

Nevstoupili jsme do zápasu podle našich představ. Hned jsme dostali gól, do deseti minut další. Všechno, s čím jsme do zápasu šli, se nám rozpadlo. První poločas nebyl dobrý. Po druhém inkasovaném gólu nám to chvíli trvalo, než jsme se do zápasu dostali. Druhá půle už byla o něčem jiném.

V čem?

Už jsme hráli to, co jsme chtěli od začátku. Drželi jsme tempo hry, vyhrávali jsme souboje, začalo se nám dařit směrem dopředu. Za druhý poločas jsme si podle mě bod zasloužili.

Byl to váš první zápas za Sigmu v lize. To si člověk dovede představit lepší start, než takový, jaký byl.

To rozhodně ano. Dva góly za dvanáct minut jsou hrozné. Na zápas jsme se připravoval, těšil se na něj, ale bohužel se pak stalo právě toto. Nijak zvlášť jsem si z toho hlavu nedělal. Věděl jsem, že máme spoustu času na to, abychom zápas zvrátili.

Dalo se s těmi góly něco dělat?

U prvního gólu se mi ještě povedlo vyrazit, ale viděl jsem, že to tam skáče v malém vápně. Snažil jsem se jen udělat co nejširším, aby mě to případně znovu aspoň trefilo. To se povedlo, ale bohužel se to nakonec odrazilo tak, že to skončilo v bráně. Ani sám nevím jak. To zamrzí. Musíme se na to ale podívat na videu. Z jakého místa byly ty hlavičky. Jinak se z pohledu brankáře asi moc víc udělat nedalo.

Čím si vysvětlujete ten mizerný vstup do zápasu?

Těžko říct hned po zápase. Když dostaneme takhle rychle dva góly ze standardek, tak je to asi nekoncentrovanost. Na to se můžete v klidu připravit.

Nehonilo se vám hlavou, že třeba můžete hned v prvním zápase dostat třeba pět gólů?

Ani ne. Spíš se snažím držet pořád při zemi. Pořád jsem si opakoval, že to nevadí, že je to sport a může se stát cokoliv. Jako jsme dva góly dostali, tak je můžeme zase dát. Mrzelo mě to, to je jasné. Před zápasem jsem se cítil fajn. Chybu jsem neudělal, ale dostal jsem dva góly. Věřil jsem ale, že to zvládneme.

Trenér avizoval, že v poločase byla velká bouřka. Bylo to opravdu hodně ostré ve srovnání s vašimi dřívějšími angažmá, prozraďte?

To jsou věci, které zůstávají v kabině. K tomu nemůžu nic říct. Každý trenér to má trochu jinak. Někdo je výbušnější, jiný klidnější. Řekli jsme si pár slov, které po takovém poločase musejí v kabině zaznít. Naštěstí nám to i pomohlo.

Jak jste zatím spokojený s angažmá v Sigmě?

Zatím jsem toho moc neodchytal. Jsou to dva zápasy, ale hodnotím to pořád pozitivně. Uvidíme, jak se to vyvine do budoucna. Věděl jsem, s čím do Olomouce jdu.