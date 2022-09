Určitě bych je vyměnil za body, bohužel jsme zápas nezvládli a Plzeň klasickým výsledkem o gól vyhrála.

V čem byl podle vás problém?

Podle mě to, že jsme vyrovnali a hned dostali gól na 2:3. Tam se zápas zlomil. Staněk tam potom ještě podržel u hlavičky Pokyho (Jakuba Pokorného), trefili jsme tyčku. Plzeň je zkušený tým a už si to pohlídala.

Trenér kritizoval úvod v čem to bylo, že se vám nepovedl?

Ve všech ostatních zápasech jsme začátek chytili. Tentokrát se to bohužel nepovedlo. Inkasovali jsme první, potom jsme se oklepali, vyrovnali a už to mělo nějaké měřítko. Dostali jsme se do zápasu. Nevím, čím to mohlo být, že jsme nezačali dobře.

Rozhořčený Jílek: Byly to evidentní situace. Ať mi je někdo vysvětlí

V utkání bylo spoustu sporných situací, hlavně váš souboj s Hejdou v závěru duelu.

Asi to nechci nějak komentovat. bylo tam více situací, něco jsme viděli na videu a těžko říct. Ve vápně je spousta soubojů. Pro ně to pískl, pro nás ne. Ruka nevím, jak jsou přesně ta pravidla. Aut před penaltou úplně zjevně otočený. Ale takový je fotbal. Chyby dělají i rozhodčí, bohužel proti nám.

Říkáte, že to nechcete komentovat, ale cítil jste, že vám Hejda znemožnil pohyb?

Určitě znemožnil. Visel na mně a nemohl jsem se ani odrazit. Nechci říkat, že to byla stoprocentní penalta, neviděl jsem to na videu, ale z mého pocitu na hřišti myslím, že se to písknout dalo.

Z tribuny se nám zdálo, že zeď při dvou přímých kopech stála blízko. Nechtěli jste to nějak reklamovat?

Já nejsem kopající, takže jsem si toho extra nevšiml, ale při první situaci jsem si říkal, že to je docela blízko, ale také jsem si říkal, že to asi má rozhodčí nakrokované. Když si to vezmu, tak zeď stála na penaltě a devět patnáct je kruh. Ale to se kopalo z hranice šestnáctky, takže to devět patnáct za mě úplně nebylo.

Sudí Radina komentoval sporné momenty: Penalty pro Sigmu ne, otočený aut mrzí

Jak byste popsal vaše góly?

U prvního to Ondra naváděl a střílel, já jsem šel za obranu a nějak mě to trefilo. Rycle jsem se zorientoval a viděl jsem Staňka, že jde proti mě, tak jsem to dal na zadní. U druhého přišla skvělá přihrávka na Kubu Matouška, který mi to dal razantně do kapsy a dal jsem to ve skluzu do brány. Skvělá přihrávka od Matyho, takže gól jde z devadesáti procent za ním

V posledních třech zápasech jste předvedli lepší výkony než v těch předešlých. Zvedáte se?

Myslím, že to začalo už ve druhém poločase proti Hradci. Výkony šly nahoru a držíme to. Ale už v Hradci se nám to nepovedlo, byť jsme hráli v deseti, s Libercem jsme brali jen bod, což bylo málo v důsledku, jak vypadalo utkání. V Pardubicích jsme to zvládli, teď bohužel ne. Ale myslím, že musíme pracovat, jak pracujeme, nechat na hřišti všechno a že se to otočí k nám a budeme získávat více bodů.

Vy osobně máte za poslední tři zápasy tři góly a jste na polovině osobního maxima. Jak se cítíte?

Cítil bych se lépe, kdyby to bylo podložené body. Ale jak jsem říkal po Baníku, je jedno, kdo bude dávat góly, hlavně ať sbíráme body. Jsem za branky samozřejmě rád, jsem útočník, ale ty body moc nepřichází.

Sigma nezvládla přestřelku s Plzní. Sporné momenty šly proti ní