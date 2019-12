Série osmi zápasů bez vítězství, byť ji většinu tvoří remízy, srazila Hanáky na desáté místo tabulky a soupeři se nebezpečně přibližují. Jít do zbývajících dvou kol na Karvinou a Bohemians s libereckým skalpem v ruce je tedy více než žádoucí.

„Štve nás, že jsme dlouho nevyhráli, doufám, že to v sobotu zlomíme,“ řekl záložník David Houska.

„Musíme navázat na věci, které jsme předvedli proti Slavii,“ konstatoval trenér Radoslav Látal.

„Na tom výkonu se dá stavět. Z hlediska kompaktnosti to byl možná nejlepší zápas v sezoně,“ přizvukuje i Houska.

„Pokud k tomu utkání přistoupíme stejně jako před týdnem, tak nemám o výsledek obavy. Plusové body jako agresivita a dostupování hráčů, to všechno tam musí zůstat,“ říká trenér Látal, který však nebude moct na lavičku kvůli trestu za čtyři žluté karty.

„Je samozřejmě lepší, když můžete být přímo na lavičce, ale s asistentem Jirkou Nečkem jsme na jedné notě. Odkoučuje to jistě bez problémů,“ míní kouč.

"Počkat si na své chvíle"

Není to ovšem zdaleka jediný problém, který Sigma musí řešit. Pro karty bude scházet také jeden z pilířů, střední obránce Václav Jemelka.

Aspoň, že další stoper Vít Beneš šrámy z duelu se Slavií vykurýroval. Pro hru se třemi stopery, kterou Látal v poslední době svému týmu ordinoval, je i tak Jemelkova absence komplikací.

„Ale pořád se to dá nějak udělat. Uvažujeme o tom, určitě je to jedna z alternativ. Je pro mě pozitivní, že hráči oproti úvodu sezony zjišťují, že jim to sedí,“ dodal Látal.

O Liberci má dobré povědomí.

„Je to velmi nepříjemné mužstvo. Mají velice rychlé kraje, ať už je to Potočný, nebo Malinský. Musa je výborný střelec. Dobře pracují v defenzivě,“ vypočítal přednosti soupeře.

„Musíme být trpěliví, nic neuspěchat a počkat si na své chvíle, které věřím, že také přijdou,“ přidává návod, jak uspět.

V létě koneckonců Olomouc přivezla z Liberce díky gólu Jakuba Plška všechny body.

Pilař v béčku, Buchta ze hry

Sigma ale v týdnu musela řešit i jiné věci, než s jakou taktikou na Liberec vyrukovat. Proti trenérovi se v tisku otevřeně postavil Václav Pilař a byl přeřazen do béčka. Omlouval se i zkušený brankář Miloš Buchta, jenž vynechá zbytek podzimu.

„Od Pilaře mě to zklamalo, protože jsme se s ním bavili i v minulosti, ale stejně to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ uvedl Látal.

„Píšete o tom, že je tady rozruch, ale tady je klid. Přípravu to nenarušuje. Věřím, že to kabinu spíš semkne,“ dodal.

„Mně z pozice hráče tohle nepřísluší komentovat. Napsáno bylo dost. Není to standardní situace, ale od toho jsme profesionální hráči. Pokud by nás něco takového mělo rozházet, tak nemůžeme hrát fotbal. Každý se s tím musí vyrovnat,“ přidal Houska.

Liberci bude chybět na Hané jen distancovaný záložník Alexandru Baluta.

Utkání začíná v sobotu na Andrově stadionu ve 14.30.