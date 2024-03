Reprezentační přestávka je u konce a vrací se ligový fotbal. Na Andrův stadion přijedou v rámci 26. kola FORTUNA:LIGY Pardubice. Oba týmy se budou muset obejít bez několika důležitých hráčů.

FK Pardubice - SK Sigma Olomouc, Radim Breite | Foto: SK Sigma Olomouc

Jakub Pokorný, Lukáš Vraštil či Jan Vodháněl. To je trojice hráčů, která kvůli disciplinárnímu trestu stoprocentně nezasáhne do hry na straně Sigmy. První dva jmenování nasbírali během sezony už čtyři žluté karty, Jan Vodháněl už dokonce osm a do toho viděl v posledním kole v Mladé Boleslavi po dvou žlutých červenou kartu. Nepravděpodobný je pak start Jana Navrátila a Antonína Růska.

„Ano, budou nám chybět vykartovaní hráči. V této fázi soutěže jsou tresty součástí hry. Řeší to skoro všechna mužstva, jak jsem se tak díval. Musíme si s tím poradit, máme kádr na to, abychom to zvládli. Můžou se ukázat a převést další hráči,“ říká k nepříjemnosti ohledně absencí trenér Sigmy Olomouc Jiří Saňák.

To Pardubice se budou muset vypořádat s absencí kouče Radoslava Kováče na lavičce, jelikož byl rovněž vyloučený. Za červenou kartu pykají také Pablo Ortiz, Martin Chlumecký a Denis Halinský. Pro zranění pak nejspíš budou chybět bývalí sigmáci Kamil Vacek, Tomáš Zlatohlávek a otazník visí rovněž nad Kryštofem Daňkem. Poslední dva jmenovaní jsou navíc se šesti brankami nejlepšími střelci hostujícího týmu.

Olomoučtí hráči by rádi ukončili domácí čekání na vítězství, které trvá už šest zápasů. Naposledy porazili na začátku října Mladou Boleslav a v tabulce se propadli na sedmé místo.

„V reprezentační pauze jsme kvalitně potrénovali. Měli jsme výhodu, že až na Tádu Stoppena a Filipa Uriču jsme měli kádr pohromadě. V prvním týdnu to byl hlavně kondiční rozvoj s herními prvky, druhý týden už byl klasický před mistrovským zápasem,“ sdělil Saňák, kterého Pardubice v minulosti chtěly angažovat, když byl ještě asistentem Václava Jílka.

Třinácté Pardubice mají o deset bodů méně a táhnou sérii čtyř porážek a pětkrát v řadě nevyhrály.

Na podzim Sigma vybojovala v závěru v Pardubicích bod. Také poslední zápas na Hané skončil remízou 2:2. V posledních pěti zápasech Olomouc s Pardubicemi neprohrála.

„Pardubice jsou pro nás dlouhodobě docela neoblíbený soupeř. Je to mužstvo, které hraje kombinační fotbal, má jasný způsob hry, který nemění. Ve středu mají hodně hladových hráčů. Čeká nás určitě těžký soupeř. Ale to je každý v lize. Pardubice vyhrály na Slovácku, odehrály velmi vyrovnaný zápas s Baníkem. I když je to klišé, tak soutěže jsou extrémně vyrovnané, v naší lize opravdu každý může porazit každého,“ dodal Saňák.

Vzhledem k tomu, že do konce základní části nejvyšší soutěže zbývá pět zápasů a v posledních dvou kolech čeká Sigmu výjezd do Edenu k duelu se Slavií a poté přivítá na závěr doma Spartu, tak domácí duely s Pardubicemi a Jabloncem, mezi které se vměstná ještě venkovní střetnutí ve Zlíně, jsou pro Olomouc nesmírně důležité v boji o nejlepší šestku, na kterou momentálně ztrácí tři body. V případě neúspěchu si bude chtít tým zajistit co nejlepší pozici pro utkání v prostřední skupině a vyvarovat se sestupu do skupiny o záchranu, na kterou má náskok pěti bodů. Jedenáctí Bohemians mají totiž stejně bodů (28) jako desátý Jablonec.

Utkání startuje v sobotu v 15 hodin.