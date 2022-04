„Zápas dopadl perfektně. Vyhrálo se a Jirka, který prošel i mýma rukama, zápas zvládl na jedničku,“ pochvaloval si Drobisz.

I když se do hry třinecký rodák nedostal, comeback si náramně užil. „Rodina mě neskutečně podpořila. Byl to super zážitek. Jsem rád, že jsem tam mohl zase být,“ vyznal se.

I když věděl, že se do hry dostane jen v případě zranění či vyloučení, nic nepodcenil a snažil se pečlivě nachystat. „V rámci svých fyzických možností samozřejmě," usmíval se. „Na ligu to už samozřejmě není. Hlava si vzpomněla, tělo bohužel ne, ale věřím, že kdybych musel nastoupit, psychicky bych to dal,“ je přesvědčený.

Drobisz si v první lize připsal celkem 288 startů, poslední ale zaknihoval před více než osmi lety. Podle Svědíka jeho nasazení v zápase nebylo v plánu. „I tak jsem rád, že šel na lavičku a pomohl týmu a hlavně mladému Borkovi, jehož zná z dorostu," uvedl kouč Slovácka, jen s nápadem na začátku týdne přišel.

Drobisz to zprvu bral jako fór. „Po dorosteneckém utkání v Českých Budějovicích jsem ale zbystřil, protože mám na starosti mládežnické gólmany a najednou jsem začal řešit to, kdo půjde s áčkem do pozápasového tréninku,“ líčí.

Události však nabraly rychlý spád a nečekaný směr. Již v úterý absolvoval pohovor se Svědíkem a jeho asistentem Přibylem. „Z toho vyplynulo, že o mě uvažují,“ zjistil a najednou nad bláznivým nápadem začal více přemýšlet. „Ale pořád mi to nepřišlo vhodné,“ viděl to jinak.

„Za mě by bylo lepší, aby šanci dostali mladí kluci. Trenéři z áčka mi ale vysvětlili svůj záměr, že chtějí dát Jirkovi ochránce, který ho podpoří, pomůže mu,“ pokračuje.

V tu chvíli změnil někdejší ligový gólman názor, v hlavě přehodil výhybku a vzal to jako odměnu.

S týmem absolvoval středeční a páteční trénink. „Docela jsem si to užil, i když ráno už to tak příjemné nebylo,“ přiznává s úsměvem.

Těžší jednotky stejně jako dopolední předzápasové rozcvičení vynechal. Raději se věnoval svěřencům při zápase ligového dorostu Slovácka s Olomoucí. V týdnu měl i další povinnosti.

Drobisz už se věnuje hlavně trénování. Do branky si při zápase stoupne pouze výjimečně. Naposledy odchytal v říjnu utkání Osvětiman v Buchlovicích, kde vedoucímu týmu krajské I. A třídy skupiny B pomohl k výhře 2:1.

„Ale z mé strany to nebylo moc úspěšné,“ tvrdí sebekriticky.

„I když manažer Veliče Šumulikoski tam byl, takže jsem ho upozorňoval na to, v jakém stavu jsem, přesto do toho šli,“ nechápal.

Nyní už v Osvětimanech, které vede kamarád Pavel Němčický, nepůsobí. V zimě přešel do Slovácka C, kam jej zlákal Evžen Slavík. I díky transferu se opět podíval do nejvyšší soutěže.

„Pro mě by ale bylo lepší, kdyby dostali šanci mladí kluci, kteří mohli nasát atmosféru prvního týmu i kabiny, kde to žije stejně jako před lety,“ vypozoroval.

Na někdejší oporu nezapomněli ani fanoušci, kteří vyvolávali Drobiszovo jméno. „Jsem za to rád, ale raději bych to opravdu přenechal mladším klukům, ať si plní své sny,“ uvedl.

Bývalá jednička Olomouce, Jablonce či právě Slovácka za svůj start přinese do ligové kabiny tekutý dárek. „Nepřišel jsme vydělávat. Do kasy něco dám, ale o penězích to asi nebude. Litr kořalky za každý bod,“ dodal s úsměvem.