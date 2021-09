Sigma v Boleslavi velmi rychle vedla o dva góly. Úvodní gól obstaral Martin Hála. Nečekaný nejlepší střelec Sigmy se dostal k míči po komickém odkopu Douděry, který trefil Suchého. Pak už si počínal chladnokrevně. Naznačením si položil brankáře a snadno skóroval do prázdné branky.

Pátá branka olomouckého křídelníka v této sezoně!

Druhý zásah přišel ve 22. minutě. Centr Zmrzlého Halouska vyrazil jenom před sebe a Antonín Růsek zavěsil nekompromisně pod břevno. Pro letní posilu to byl první ligový gól v olomouckém dresu.

Dvojnásobný náskok však vydržel jen chvíli. Ewerton odcentroval na Škodu, který předskočil váhajícího Zmrzlého a bylo to 1:2.

Do konce poločasu musel ještě Macík likvidovat Ewertonův trestňák a se střelou stejného hráče zpoza pokutového území mu ještě pomohla tyč. Navrch Skalákovi chyběly k dorážce do prázdné branky jen centimetry.

Ve druhé půli se Hanáci převážně bránili. Nicméně tlak ustáli. V 72. minutě pak po rychlé akci sami udeřili potřetí. Jemelka, který se přesunul na levý kraj obrany místo vystřídaného Zmrzlého, odcentroval. Matoušek vrátil míč na Vaněčka a ten se parádně trefil pod břevno.

Radost mu však za pár minut zkalilo zranění kolena, kvůli kterému musel odstoupit ze hry a Sigma dohrávala v deseti, protože už měla vystřídáno.

V jedenácti bychom to dohráli

To bylo pro Sigmu fatální. Nápor domácích to ještě znásobilo a když se v závěru od Hanáků odklonilo i štěstí, které jí celý zápas přálo, byla nakonec ze tří bodů jen jeden za remízu.

„Z mého pohledu to bylo zásadní. Věřím, že v jedenácti bychom to normálně dohráli. Šli jsme do rizika, ale kolikrát se vám taková věc stane, že se hráč po vystřídání zraní. Byla to smůla,“ řekl trenér Sigmy Václav Jílek pro O2 TV Sport.

Zlomem byla 86. minuta. Maškova střela se odrazila od tyče do zad brankáře Macíka a pak se nejspíš došourala za brankovou čáru. Sudí si nechali zkontrolovat situaci na videu a pak gól uznali.

V 90. minutě pak stanovil konečné skóre Ondřel Karafiát. Sedlák odvrátil nepovedený pokus jen před vápno a Macík byl proti Karafiátově bombě bezmocný.

„Nebyli jsme dobří už v prvním poločase, zaostávali jsme kvalitou i běžecky. Přečíslovali nás po křídlech. Udělali jsme změny, druhá půle byla vyrovnanější. Boleslav ale byla opravdu dobrá na míči. Vyjma dvacetiminutovky ve druhé půli byla lepší,“ uznal Jílek.



„Vzhledem k průběhu jsem rád, že máme bod, ale věřil jsem, že po vyrovnání vstřelíme ještě čtvrtý gól. Nakonec k tomu nebylo daleko,“ dodal boleslavský kouč Karel Jarolím.

Olomouc je po remíze v tabulce šestá, Boleslav je s tříbodovým odstupem desátá.

FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 3:3 (1:2)

Branky: 24. Škoda, 86. D. Mašek, 89. Karafiát - 10. Hála, 22. Růsek, 72. Vaněček. Rozhodčí: Machálek - Vlček, Pochylý - Berka (video). ŽK: Škoda, Douděra - Chvátal, González, Jemelka, Macík. Diváci: 2832.

Ml. Boleslav: Halouska - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Matějovský, Dancák (46. Ladra) - Skalák (72. L. Mašek), Hlavatý (72. D. Mašek), Ewerton (60. Fila) - Škoda. Trenér: Karel Jarolím.

Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý (70. Matoušek) - Breite, González - Zifčák (65. Zahradníček), Daněk (56. Sedlák), Hála (70. Beneš) - Růsek (65. Vaněček). Trenér: Václav Jílek.