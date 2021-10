Dvě branky Daniela Köstla a Jana Chramosty mezi 23. a 25. minutou srazily Hanákům vaz.

„Nevstoupíme do zápasu špatně, ale pak přijde situace, kdy jeden dva hráči vypnou, dostaneme gól a je po nás,“ kroutil hlavou záložník Radim Breite.

„Dostali jsme gól, to se ve fotbale stane. Ale pak soupeři sami další chybou nabídneme druhý. Bohemku jsme posadili na koně,“ doplnil Martin Hála.

„To vás samozřejmě srazí, otáčet venku zápas z 0:2, to je hodně těžké. O půli jsme si něco řekli a už to bylo lepší. Nevytvořili jsme si ale nějaké extra šance. Chytili mi tam ke konci střelu, Džema (Václav Jemelka - pozn. red.) měl jednu šanci. Teď se nám vepředu tolik nedaří,“ pokrčil rameny nejlepší olomoucký střelec v sezoně se šesti brankami.

„To, že jsem nepřidal další gól, je mi jedno. Každý by je chtěl dávat, samozřejmě. Jsem ale zklamaný z toho, že jsme nezvládli zápas jako tým. Musíme si to zanalyzovat,“ dodal Hála.

„Musíme si to srovnat v hlavě. Poslední tři zápasy od nás byly strašné,“ upozornil Breite, že Sigma nehrála dobře už v Teplicích či v poháru ve Vlašimi, kde nakonec přece jen urvala postup po výhře 2:1. „Hrůza, co my předvádíme. Neběháme, není tam nic. Všechny druhé balony vypadávaly, všude jsme byli pozdě. To je pak těžké a hraje se blbě, Bohemka nás díky tomu zatlačila. Přistoupili jsme k tomu laxně,“ zlobil se zkušený středopolař.

Sigmu po reprezentační pauze čeká na domácím hřišti Karviná, což by mohl být odrazový můstek k lepším zítřkům. „Je jedno, jestli hrajete s Karvinou nebo někým jiným. Liga je vyrovnaná a každý zápas je těžký,“ upozorňuje Breite.