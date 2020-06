Záchranu v nejvyšší soutěži už si fotbalová Sigma uhrála s Teplicemi v úterý. Ve zbývajících třech kolech nadstavbové části tak Olomoučané budou hrát už jenom o čest.

To samozřejmě není málo. A po nepovedeném ročníku se každý odpustek v podobě výhry počítá. Stres z potenciálních nesnází už ale mohou z hlav Hanáci vypustit.

I trenér Látal deklaroval, že by mohl dát příležitost borcům, kteří toho v sezoně zatím tolik neodehráli. Zápasy s Karvinou, Opavou a Zlínem mohou být i vítanou příležitostí otestovat talentované mladíky.

„Máme záchranu. Dám příležitost mladým hráčům, kteří zatím tolik šancí nedostali. To ale neznamená, že zase budeme hrát jen s mladými,“ řekl Látal.

„Chceme hlavně oba domácí zápasy vyhrát, potěšit fanoušky a rozloučit se s nimi,“ upozornil.

„Věřím, že nám jistá záchrana po psychické stránce pomůže. Můžeme jít o zápasů s klidnou hlavou,“ řekl po Teplicích obránce Václav Jemelka.

„Doufám ale, že budeme hrát tak, abychom sezonu dohráli se ctí. Ostatní hrají pořád o hodně a budou do toho šlapat,“ dodal.

Přesně to je totiž i případ Karviné. Ta na rozdíl od Sigmy bude bojovat o přežití v lize až do posledního kola. Po remíze s Opavou v úterý, ztrácejí Slezané ze čtrnácté barážové příčky na třináctý Zlín šest bodů. Na předposlední Opavu i poslední Příbram má Karviná k dobru tři body.

„Víme, že situace je vážná. Ale hraje se ještě o devět bodů, takže šance stále žije. Pojedeme do Zlína, kde to bude zápas o šest bodů. Uvidíme, jestli se nám podaří zabodovat v Olomouci a jak dopadne Zlín. Každopádně do poslední chvíle budeme bojovat o to, abychom do baráže nešli,“ řekl kouč Karviné Juraj Jarábek.

„Víme, že máme rozdílné výkony doma a venku. V Olomouci bychom to chtěli znegovat. Bylo by na čase, abychom se venku chytili,“ dodal.

Oba vzájemné duely v základní části skončily nerozhodně 1:1.

V prosinci v Karviné poslal Hanáky do vedení svým prvním gólem za Sigmu Pablo González, ale čtvrt hodiny před koncem vyrovnal Ondřej Lingr, se šesti góly nejlepší střelec Karviné v sezoně.

Sigma vedla i v předchozím srpnovém zápase na domácí půdě. Na gól Jemelky odpověděl v 84. minutě útočník Michal Petráň.

Ten v neděli Sigmu neohrozí, protože je zraněný. Karviné bude chybět ještě Jan Moravec.

Na olomoucké straně je nepravděpodobný start obránce Kerbra. Zdravotní problémy trápily v poslední době i kapitána Víta Beneše, jenž nehrál už proti Teplicím,

Utkání Sigmy proti Karviné má výkop v neděli ve 14.30.