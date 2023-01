Věcí, které byly rozdílné oproti soustředění ve Španělsku, kde jsme podávali slušné výkony, bylo strašně moc - jiný soupeř, počasí. Je potřeba říct, že Olomouc měla pro utkání dobrý plán. Hrála tak, jak jsme očekávali a hrála dobře. V první půli jsme nebyli na úrovni, na které chceme být. Hráči chtěli vyhrát, cítil jsem z nich dobré naladění ještě na rozcvičce. Měli jsme velmi dobrý start do zápasu, dali jsme gól, ale potom jsme nezískávali druhé míče. A pak přišel ten podělaný gól na konci poločasu.

Sigma vás přehrávala ve středu pole. Nezvažoval jste změnu rozestavení?

Viděli jsme, že Olomouc měla převahu ve středu hřiště. Diskutovali jsme to v realizačním týmu. Existuje proto několik vysvětlení - rozhodli jsme se udržet skladbu týmu a rozestavení tak, jak jsme hráli na konci podzimu. Sigmě se dařilo nás přehrávat uprostřed hřiště i proto, že očekáváme od Lukáše Haraslína a Tomáše Čvančary, že budou víc spolupracovat se středními záložníky. Z naší strany to bylo moc hektické, příliš často jsme nakopávali dlouhé balony, zbavovali jsme se míče velmi rychle, což vytvářelo velký tlak na střed hřiště, kde jsme měli dva hráče a Olomouc o jednoho víc. Bylo to o kvalitě s míčem.

Není Sparta příliš závislá na formě Haraslína?

Nemyslím si. Hraje dobře, hrál dobře už v zimní přípravě, za což jsem rád. Hodně dalších hráčů podávalo v zimní přestávce dobré výkony, ale ne dnes. Budu chránit hráče tak dlouho, jak budu moc. Byl to těžký zápas. V některých pasážích se nám nedařilo, ale viděli jste, že hráči skákali do střel a s jakou vervou chodili do standardních situací na konci utkání, kdy Filip Panák mohl rozhodnout. Chtěli jsme vyhrát, ale kredit patří soupeři. Musíme se zlepšit.

V zimě jste získali dva hráče na přestup - Laciho a Kairinena. Oba zůstali na lavičce. Proč?

Jsem s nimi spokojený a jsem rád, že k nám přišli. To samé mohu říct o Mabilovi a Kamenovičovi. Rozhodl jsem pro dvojici středních záložníků, protože Lukáš Sadílek patřil mezi naše klíčové hráče poslední tři měsíce. Kvalitní výkony měl i v zimní přípravě. Sice nehrál kvůli zranění v generálce, ale zařadil se na podzim k našim nejlepším hráčům a chtěli jsme na to navázat. Laci byl nějakou dobu nemocný. Je na vzestupu, co vidím v tréninku. Očekávám, že se Sadílkem svedou souboj o sestavu. Také Kairinen zahrál dobře v generálce proti Norimberku, připsal si i asistenci. Ale rozhodl jsem se pro Ladislava Krejčího, protože ví, jaké to je hrát první zápas v lize po přestávce, zná soutěž, zná soupeře a je to náš kapitán. Bylo to velmi těžké rozhodnutí. Kaanovi jsem řekl, že to možná není spravedlivé, ale i taková rozhodnutí musí trenér občas dělat.

Při zranění Tomáše Čvančary jste byl hodně emotivní k rozhodčím. Co vám vadilo?

V prvním momentě jsem byl přesvědčený, že jsme měli kopat po faulu na Tomáše standardní situaci. Měl jsem silný pocit, že rozhodčí dostatečně nechrání naše hráče, protože měla být okamžitě nařízená standardní situace. Na hřiště jsem ale vstoupil proto, že jsem chtěl zjistit, jestli je Tomáš Čvančara v pořádku. (Tiskový mluvčí Ondřej Kasík doplňuje: U Tomáše Čvančary se pravděpodobně jednalo o otřes mozku, chvíli byl v bezvědomí. Je na vyšetření v nemocnici).

Jak je na tom zraněný Asger Sörensen?

Je příliš brzy na to, abychom dokázali specifikovat charakter zranění. Příznivá zpráva je, že necítil, že by došlo k ruptuře svalu. Naší výhodou je, že máme o jeden den na víc, hrajeme až příští neděli, dává nám to dost času pro Asgerův případný návrat.