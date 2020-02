Jenže zároveň si Hanáci dobře uvědomují, že je nečeká snadný soupeř, ačkoliv Opava je na jaře zatím bodově na nule. Prohrála doma s Plzní i na Slavii.

„Její výkony ale byly dobré. Vůbec se neprezentovali špatně, jen nedali branky. Navíc mají skvělé fanoušky, atmosféra je tam nevraživá, protože je to takové menší derby. S tím se budeme muset vyrovnat,“ řekl trenér Radoslav Látal.

„Možná to opravdu bude paradoxně nejtěžší zápas, i když v lize si nevyberete. Opava zatím měla dva nejtěžší soupeře, co můžete mít. Někde jsem četl, že to pro ně teprve tímto kolem začíná. Věřím ale, že se nachystáme tak, abychom to zvládli,“ doplnil kapitán David Houska, který pásku převzal od zraněného Víta Beneše.

Pilíř obrany stále léčí svalové zranění a ještě nebude Sigmě k dispozici.

„Posun tam je, ale je to svalové zranění, tak nechceme nic uspěchat. Byl bych moc rád, kdyby byl už na jeden z těch dvou zápasů s Jabloncem. Ale nechávám to čistě na něm,“ prozradil kouč Látal.

Ten bude muset řešit drobný rébus ve středu pole. Kvůli trestu za žluté karty bude chybět Lukáš Greššák. Slovenský záložník byl na podzim kritizovaný, nicméně po zimní pauze nabral velmi slušnou formu.

„Dotrénoval se a je to na něm vidět, protože on je přesně typ hráče, který to pro svou hru potřebuje. V Teplicích i se Spartou podal dobré výkony. Neříkám, že je to velký problém, máme Breiteho, který je schopen ho zastoupit, ale musíme jedno okénko řešit,“ řekl Látal.

Varianty řešení jsou v zásadě dvě. Do sestavy se totiž může vrátit útočník Lukáš Juliš, jenž proti Spartě nehrál kvůli dohodě klubů o hostování. Mojmír Chytil, který duel s Pražany rozhodl, by se zasunul pod hrot a na Greššákovo místo by zacouval Breite.

„Taky je varianta, že bychom ještě zesílili střed. Zvažujeme to, uvidíme,“ podotkl Látal. V takovém případě by se nejspíš poprvé na jaře mohl do sestavy podívat Pablo González.

Opava musí také vyřešit jednu absenci ve středu pole. Hrát nesmí Jiří Texl, který ve Slezsku ze Sigmy hostuje.

„Vymlouvat se na to nebudu. Nemůžeme se dívat doleva nebo doprava, kdo nám bude chybět, a kdo zase ne. My prostě musíme získat tři body. Cesta k úspěchu povede přes maximální nasazení,“ řekl trenér Jiří Balcárek, který je také s Olomoucí pevně spjatý.

Jako hráč na Hané strávil většinu kariéry.

„Sigma je celý můj život. Byl jsem v ní od nějakých patnácti let až po odchod do Berlína. Lhal bych, kdybych sobotní zápas nevnímal specificky,“ přiznal Balcárek, jenž pro tým připravil za výhru i speciální prémii.

„Nebudu prozrazovat nic konkrétního. Mohu jen říct, že půjde o drobné občerstvení,“ řekl kouč Opavy, který věří, že se jeho tým může i přes porážky od Plzně a Slavie od svých výkonů odrazit z předposledního místa. Na čtrnáctou Karvinou, které se naopak první jarní zápasy povedly, ztrácí Opava nyní pět bodů.

„I proti tak silným soupeřům jako Plzeň a Slavia jsme se dostali do stoprocentních šancí jako první. Bohužel jsme je nevyužili. Stále pilujeme útočnou fázi a zakončení. Doufám, že už to tam klukům začne padat,“ dodal Balcárek.

Utkání začíná v sobotu ve 14.30.