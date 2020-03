On ale drží fantastickou bilanci: ve třetím startu udělal už čtvrtý zářez na pažbu. V pohárovém zápase s Jabloncem zlomil třetí brankou odpor soupeře a pečetil postup Sigmy do semifinále. „Doufám, že pár gólů ještě dám,“ vykládal s úsměvem na rtech po zápase novinářům.

Víte, čím to je, že se vám tady tak daří?

Ono to možná za chvíli přestane padat, a pak se zase budeme ptát, proč to nejde (směje se).

Proto se ptáme teď, abyste věděl, jak to zopakovat?

Dost gólů jsem dal už na podzim ve třetí lize a to mi pomohlo. Útočník potřebuje dávat góly, aby měl sebevědomí. Tady jsem perfektně chytil začátek a zatím to padá. Dnes to byla šmudla. Teď to mám tak, že do čeho kopnu, to tam spadne. Doufám, že se mě to bude držet dál a nějaké góly ještě přidám.

Sedí vám styl olomouckých spoluhráčů? Padli jste se i do noty?

Hálič (Martin Hála – pozn. red.) mi přihrává skoro na všechno. Jsem spokojený s tím, jak to hrajeme. Nejde jen o góly, i když jsem rád, že je dávám. Jsem ale rád, že hrajem dobře. Daří se nám kombinačně, tak to mám rád. Nejsou to žádné bezhlavé centry. Kluci se kouknou a vidí, kde s Mojmou (Chytilem – pozn. red.) nabíháme a pak je to o to lehčí. Nemůžu si tu spolupráci s ostatními vynachválit. Jen mě mrzí, že jsme nebodovali v Opavě. Myslím si, že tam to šlo.

Proti Jablonci jste měli ve hře i hodně diagonálních přihrávek. Byl to záměr?

Trenér to takhle chce hrát. Dařilo se nám to už třeba v Teplicích. Doufám, že to tak bude i pokračovat. Kluci skvěle drželi balon, soupeře jsme k němu skoro nepouštěli. Pak už to bylo jen o tom, jestli dáme gól. Když se nám to povedlo, tak to pak bylo daleko jednodušší.

Byla klíčem k výhře i pevná obrana? Dlouho jste Jablonci nic nepovolili.

Kluci v obraně hráli opravdu skvěle, až za stavu 3:0 to bylo trochu uvolněnější. Jablonec měl snad jen jeden závar a pak až ke konci ten jejich gól. Vzadu jsme to odehráli perfektně a od toho se to vždycky odvíjí. Když budeme hrát každý zápas s nulou vzadu, tak může stačit i jeden gól a budeme vítězit. Dnes byl ale podle mě hodně důležitý první gól, ten nám hodně pomohl. Pak to bylo všechno jednodušší. To byl ten klíč.

Jaké je pro vás vědomí, že se Sigmou hrajete o trofej?

Říkali jsme si to dnes před zápasem, že stačí dva zápasy a už jsme ve finále. Už postup do finále by byl super. Uvidíme, koho nám vylosují.

Mateřskou Spartu si asi nepřejete, že?

Doufám, že to Sparta nebude. Když to tak bude, tak je kluci třeba zase porazí. Ale nechci, aby se hrálo se Spartou.