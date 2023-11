Střípky D. Kobylíka: Fiala je na řadě, Novák bude posila, důležitý je teď pohár

Sigma neodehrála proti Slavii špatné utkání, ale od začátku tahala za kratší konec. Slavia potvrdila, že je velké mužstvo. Šla brzy do vedení a když o něj přišla, tak si jej vzala zpátky. Celý zápas nebyla pod větším stresem a tlakem. Slova Jindřicha Trpišovského, který chválil Sigmu, byla upřímná, ale byla také ze spokojenosti Slavie, že utkání zvládla bez větších problémů, ač hra Sigmy byla v určitých pasážích velmi dobrá. Nedostali jsme však soupeře do úzkých, že by se musel bát o body, což vyvolalo onu spokojenost.

Fanoušci na utkání Sigma - Slavia | Video: Michal Muzikant