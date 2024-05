Hradec Sigmu přejel, dal nám za dva zápasy šest gólů. Nejlepší zpráva je, že tohle končí a v létě třeba něco nového začne. Kádr se každopádně musí vyměnit. Okysličení Jirkou Saňákem nevyšlo. Dokonce bych řekl, že to bylo ještě horší než za trenéra Jílka. Hra byla naprosto stejná, ale Václav Jílek vynikal mediální výstupy.

Fotbalové střípky David Kobylíka | Foto: DENÍK

Teplice díky systému, disciplíně a herní tváři, kterou si nastavily, vyřadily Liberec. Ve Slovanu probíhá výměna trenéra a mužstvo už nenašlo motivaci s tím něco udělat.

Fotbalové střípky Davida KobylíkaZdroj: DENÍK

Sparta de facto rozhodla o svém titulu remízou se Slavií. Nijak pohledný zápas, ale hrálo se o titul. Oba brankáři se předvedli v dobrém světle a Staněk svým výkonem potvrdil, že by měl být na EURU jedničkou. Je to dlouhodobě skvělý nákup Slavie. Dobře mu sekundoval Vindahl, který Spartu zachránil od prohry. Pochytal šance hlavně v závěru.

Sparta opět dostala červenou kartu. Haraslín předvedl nepochopitelný zkrat v době, kdy měl červenou kartu. Do toho chování Krejčího v utkání, kdy stáhl Chytila pod sebe, vykroutil mu ruku. To kazí pohled na něj, protože jinak je to lídr Sparty, kterou už dotáhl k titulu a teď to s největší pravděpodobností zopakuje. Je škoda, že se takové věci dějí.

Plzeň skončí třetí, což se ví dlouhodobě. Má tam borce, který vyhraje nejspíš krále střelců Pavla Šulce. Skvělé jaro, tahový hráč, rychlý, umí jeden na jednoho. Hraje v týmu, který je v pohodě.

Pořád se spekulovalo, jestli by Koubek měl prodloužit smlouvu. On to mužstvo pozvedl. Je neuvěřitelný počet zápasů, které vyhrál. Plzeň je v cajku.

Naopak Baník doma nezvládl důležité utkání s Mladou Boleslaví, která si to uhrála. Ostrava nedala šance. Budou to závody o Evropu až do konce. Trumfy nyní drží Boleslav a ztráta pro Baník přišla v nejnevhodnější dobu.

Co se týká skupiny o záchranu, tak last minute gól Zlína jej udržel ve hře, jinak by to bylo kritické. Pořád si myslím, že pokud nevyhrají teď za tři body s Českými Budějovicemi, tak budou mít černého Petra a spadnou. Tři mančafty, které sestoupí nebo půjdou do baráže, jsou jasné - Karviná, Zlín, Budějovice - ale to bylo jasné delší dobu.

Zajímavá situace je ve druhé lize. Rvalo se to a toto kolo moc nenahrálo Prostějovu. Má ještě šanci se zachránit, ale výsledky nebyly moc příznivé vzhledem k losu, jaký mají ostatní mančafty. Nezbývá než po prohře na Dukle, která postoupila do první ligy, doufat, že Prostějov zvládne domácí utkání s Opavou. Pokud by ho nezvládl, znamenalo by to skoro jistě sestup do MSFL, což by byla škoda. Budeme držet palce, aby se to nestalo.

David Kobylík