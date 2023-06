Ola Dele Israel

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice, DeleZdroj: SK Sigma Olomouc

Bilance v lize: 5 zápasů, 202 minut, 1 gól, 0 asistencí, 3 ŽK, 0 ČK

Komentář Davida Kobylíka: Nemá špatné věci, nechci jej ale příliš hodnotit, protože toho moc neodehrál. Na to, že přišel jako no name, tak by to mohla být zajímavá posila. Líbil se mi hlavně v Plzni, a to nejen kvůli vstřelenému gólu. Nemusí to být špatná investice.