Že jej neplánuje prodloužit avizoval dopředu.

Touží vyrazit za novým dobrodružstvím, novou zkušeností.

„Jsem takhle rozhodnutý. Nikdy nemůžete říct na 100 procent. Ale chtěl bych pokračovat někde jinde,“ přiznává.

A nejde o to, že by mu Sigma nepředložila adekvátní nabídku.

„Nejde primárně o peníze. Chci se pořád posouvat a rozvíjet jako hráč. Chci si i v jiné soutěži ověřit svoje schopnosti a případně naplnit potenciál, který pořád věřím, že mám. Chci si to vyzkoušet,“ říká.

„Pak si budu moct říct, jestli na to mám, nebo ne. Pokud bych byl celou kariéru spokojený na jednom místě, tak by to nebylo dobré,“ doplňuje.

Poháry? Byl bych opatrný

V Sigmě je prakticky celou kariéru. Do áčka začal nakukovat v roce 2013. S klubem prožil pády i vzlety.

„S hráči se o smlouvách bavíme více než rok. Chtěl bych říct, že to není o tom, že bychom jim nedokázali vytvořit dobré podmínky, nebo ještě nebyli schopní vylepšit ty stávající. Chtějí změnu. Jsou v klubu od žáků a chtějí poznat nové prostředí,“ přiznal i sportovní ředitel Minář, že hráčům lidsky rozumí.

Za Faltu nakonec Sigma alespoň nějaké odstupné dostala. V Houskově případě s tím už ale nepočítá. Oslabit kádr o dalšího důležitého muže si nemůže dovolit.

„Muselo by jít o nabídku v takové výši, jako by byl pod delší smlouvou. Třeba na rok a půl. Nic takového nepředpokládám, ani nejsou žádné signály,“ tvrdí Minář.

A tak Houska vyrazí do posledního olomouckého půlroku.

„Když na hřiště vlezu, budu se snažit vždy odvést maximální výkon,“ ujišťuje.

A cíle?

„S vyhlašováním, že budeme hrát poháry, bych byl raději opatrný. Tabulka je hodně vyrovnaná. Můžeme si říct po pěti kolech,“ varuje.

„Chtěl bych, abychom se drželi co nejvýše to půjde. A předváděli fotbal, který by bavil nás i diváky. Poháry by byl ideální scénář,“ dodal.