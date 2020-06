„Prohráli jsme to v prvním poločase. Liberec sem už podle sestavy přijel s tím, že snad ani nechtěl dát gól. Jen stáli vzadu a o půli vedou dva nula. To je z naší strany příšerné, neakceptovatelné,“ řekl o prvním poločase.

Co se pak dělo o přestávce?

Co by. Trenér řval, i my sami jsme řvali. Je to už poněkolikáté, pořád dokola. Po koroně máme doma čtyři zápasy a všechny jsme prohráli. Ani jedna remíza, to prostě nejde. Pak se nemůžeme divit, že jsme jedenáctí a už nejsme ani v poháru.

Podařilo se vám brzy snížit. Věřili jste, že to můžete celé otočit?

Já sám jsem věřil až do devadesáté minuty, že dáme gól. Až do té mojí šance těsně před koncem. Pak už to bylo těžké. Oni už nehráli. Jen stáli vzadu a čekali, jestli ten gól dáme. Po červené se to ještě umocnilo. Je to i tím, že prostě nejsme ve formě. Když máte ze šesti zápasů čtyři body, tak je těžké honit něco v devadesáté minutě, že tam tlakem ten gól dostaneme. Tak to nefunguje.

Krátce před koncem vám to ale nevyšlo v jedné z posledních šancí. Kde byl problém?

Neviděl jsem to na videu, ale určitě se to dalo dát. Dal jsem jen jeden gól a to je málo, Yuni tam výborně vyhrál hlavu. Já jsem měl míč docela nahoře. Možná jsem si to měl nechat ještě spadnout. Nebo si dát tělo před obránce a nebo to normálně trefit, že jo. Kdybych gól dal, tak podle mě nebylo o čem. Bylo už po nich. Stáli by jen v deseti, jestli uhrají penalty a podle mě by je neuhráli. O to víc to mrzí.

Je to pro vás velké zklamání? Vám osobně se sice daří, ale tým se zasekl.

Samozřejmě ano. Dal jsem teď tři góly a všechny zápasy jsme prohráli. To pak ani nemáte radost. Celou dobu jsme se ale upínali k tomuto zápasu. Vždycky když jsme v lize prohráli, tak jsme si říkali, že ještě máme semifinále. A teď už nemáme ani to.

Jak těžké bude najít v sobě motivaci pro zbytek ligy?

Čekají nás super zápasy (ušklíbne se). Když jsme po koroně začínali, tak jsem si vůbec nepřipouštěl, že bychom se do desítky nedostali. To, že Bohemka udělá patnáct bodů z osmnácti, to klobouk dolů. Ale nám stačilo udělat o čtyři body víc a stačilo by to. Musíme to teď dohrát se ctí a posbírat co nejdřív body, které potřebujeme, abychom ještě nezabředli do větších problémů.