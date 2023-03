Při vyhlašování ankety Fotbalista roku, kterou ovládl Patrik Schick, došlo také na další kategorie. Odchovanec Sigmy Olomouc Kryštof Daněk (352 bodů) se umístil na druhém místě jako Talent roku 2022. Předčil jej pouze Michal Ševčík (471 bodů).

SK Sigma Olomouc - Mladá Boleslav. Kryštof Daněk | Foto: Deník/Jan Pořízek

Do síně slávy českého fotbalu byl uveden tým mistrů Evropy do 21 let z roku 2002. V něm nastupovali také bývalí hráči Sigmy Olomouc - David Rozehnal, David Kobylík, Radoslav Kováč či odchovanec Martin Horák. V realizačním týmu působil masér Jiří Vít.

Nejvýše se umístil v celkové anketě z hráčů Sigmy Mojmír Chytil, který bral 23. - 25. místo. Bývalý stoper Hanáků, který část roku ještě odehrál v olomouckém dresu, Václav Jemelka byl na 26. - 29. pozici. Kryštof Daněk byl 30. - 34. Nejvýše se z bývalých odchovanců Sigmy umístil David Zima (14.), dalšími byli Lukáš Kalvach (15.), Tomáš Chorý (17. - 18.), Petr Ševčík (26. - 29.). Mezi trenéry skončil na 7. až 8. místě Václav Jílek.