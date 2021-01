Přestože s poslední Opavou z toho nakonec byl jasný výsledek 4:1, v jeho průběhu Hanáci znovu dokázali vytvořit zápletku, když si od oslabeného soupeře nechali dát kontaktní gól na 1:2 z penalty. „V ten moment jsem zkameněl. Nešlo na to nemyslet. To jsme byli typičtí my,“ kroutil hlavou Látal nad tím, jak Sigma zase vrátila soupeře málem do hry.

Naštěstí z první půle měli dvougólový náskok. Mladíček Kryštof Daněk a po něm krásně Španěl Pablo González dali Sigmě příjemný polštář.

Přesto se komplikace Olomoučanům nevyhnuly. Hubník s Benešem, kteří nastoupili ve stoperské dvojici, zastavili rychlonohého Lukáše Kaniu jen za cenu a faulu a vyrobili pro Opavu penaltu. Tu pak proměnil Aleš Nešický.

Mimochodem proti Sigmě to byla už sedmá penalta v tomto ligovém ročníku. Na jaře ve dvou zápasech způsobili Hanáci tři. „Čím to přesně je, to nevím. Možná nedisciplinovanost, v posledních třech případech šlo o individuální chyby. Nazval bych to naší hloupostí. Soupeř se pak dostane do sitaucí, do kterých by vůbec nemusel,“ konstatoval Látal.

Naštěstí jeho muži poměrně rychle zareagovali. Vepřekovu střelu hbitě dorazil Pablo, který tedy zapsal druhý gól v zápase. A skóre pak pečetil na konečných 4:1 David Houska.

„Stejně bych si ale představoval, že proti deseti odehrajeme závěr ještě lépe a vytvoříme si více příležitostí,“ připomněl Látal, že i přes výhru viděl na hře svých svěřenců nedostatky.

Na druhou stranu za tři body byl skutečně rád.

„Po psychické stránce to bylo náročné utkání. Opava proti Spartě podala vynikající výkon a my jsme věděli, že to nebude jednoduché. Zároveň od nás každý vítězství čekal,“ upozornil olomoucký kouč, který do základní sestavy teprve podruhé v kariéře postavil osmnáctiletého záložníka Daňka, který se odvděčil vedoucí brankou.

„Na soustředění na Maltě se jevil dobře. Musíme s ním však pracovat potupně. Má velké kvality i potenciál. Je to hvězdička Sigmy a roste do velkého fotbalu, ale chce to čas,“ tvrdil Látal.

Radost mu udělal pochopitelně i příspěvek španělského středopolaře Pabla Gonzáleze.

„Stává se z něj náš klíčový hráč. Také jemu se povedlo soustředění. Nebyl v minulosti zvyklý tolik trénovat a zpočátku s tím měl u nás problémy. Už si ale zvykl. Doufám, že mu forma vydrží,“ řekl Látal.