Není tajemstvím, že už delší dobu kolem něj krouží mistrovská Slavia. A na Hanou v posledních dnech poslala novou, vylepšenou nabídku.

„Je to tak. Je tam nabídka ze Slavie a je konkrétní,“ potvrdil sportovní ředitel Hanáků Ladislav Minář.

Na druhou stranu to podle něj rozhodně neznamená, že by byl transfer brankářské jedničky do Edenu hotovou věcí. „Vyvíjí se to. Ta nabídka je vylepšená oproti té první. Není to ve fázi, kdy bychom se blížili k dohodě a bavili se o konkrétnějších věcech,“ uvedl Minář. „Nechci nic říkat dopředu, tento týden může proběhnout další kolo jednání,“ doplnil olomoucký funkcionář.

Dodejme, že otevírací návrh Slavie neměl údajně přesáhnout deset milionů korun. „Pro Sigmu je neakceptovatelná, ale uvidíme, co bude po Euru,“ řekl Minář o nabídce ve velkém rozhovoru pro Deník na konci května.

Sigma každopádně má za Mandouse náhradu pro případ zdárné dohody o přestupu.

Už v zimě přišel na Hanou Slovák Matúš Macík. Odchytal jeden pohárový a dva ligové zápasy, při nichž naznačil velmi slušný potenciál. „Z toho, jak jsem měl možnost vidět Matúše Macíka, tak si nemyslím, že by byl Aleš nenahraditelný. Je to jiný typ brankáře, ale zajímavý. Do budoucna může prokázat kvality,“ řekl k Macíkovi trenér Sigmy Václav Jílek.

Zatímco Mandousovu odchodu by tedy Sigma nestála za každou cenu v cestě, jiná je aktuálně situace v případě talentovaného záložníka Kryštofa Daňka. „O jeho prodeji jsme neuvažovali. Je pořád velmi mladý,“ řekl k osmnáctiletému ofenzivnímu klenotu Minář.

„Především ale na něj není momentálně ani žádná nabídka. Nikdo do toho nevstoupil. A kdyby, bylo by to nejednatelné,“ dodal Minář k nejbližší budoucnosti juniorského reprezentanta.