Celek z Uherského Hradiště dokázaly v této sezoně porazit pouze Slavia a Plzeň a před družinou kouče Václava Jílka stojí velká výzva. Udržet i v šestém duelu na vlastním hřišti domácí neporazitelnost (bilance 3-2-0, 13:6) a také být čtvrtý týmem, který obere Slovácko o body (remizovalo ještě s Jabloncem, pozn. red.).

„Recept je jednoduchý. V předešlých utkáních jsme měli problém s běžeckou aktivitou. Scházela nám ochota jít do soubojů a situací, které jsou zdánlivě ztracené. Což jsem u našich hráčů v posledním zápase na Slavii viděl. Měli velkou motivaci se ukázat. Doufám, že něco podobného přeneseme i do dalších zápasů. Takže recept je jasný. Přenést tohle nadšení a práci také do dalších zápasů, a zvýšit kvalitu v běžeckých situacích,“ řekl trenér Jílek

Hanáci se však nebudou moci spolehnout v defenzivě na služby stopera Václava Jemelku, jenž viděl ve středeční dohrávce se Slavií čtvrtou žlutou kartu a následuje tak automatická stopka. Navíc právě duel z Edenu, který Sigma prohrála po chybě v úvodu 0:1, budou mít olomoučtí fotbalisté v nohách, zatímco jejich soupeř odpočíval.

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko



sobota 30. října, 18:00.

Rozhodčí: Rozhodčí: Petřík – Hájek, Mokrusch.

Bilance: 12-12-10, 37:37

Poslední vzájemný duel: 0:0

Předpokládané sestavy:

Olomouc: Macík – Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý – Breite, Sedlák – González, Daněk, Hála – Růstek.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Sadílek, Havlík – Petržela, Kohút, Navrátil – Jurečka.

Absence: Jemelka (trest za ŽK), Vaněček, Yunis (oba zranění), Chvátal (nejistý start) – Nikdo.

„Slovácko je překvapení už od minulé sezóny. Pro český fotbal je jen dobře, když tak malý klub bojuje se špičkou, ale my je chceme samozřejmě porazit. Bude to ale strašně těžké, protože mají formu a dokážou zvládat náročnější zápasy výsledkem 1:0. Nedostávají góly a vždy jim tam jeden spadne. V tom se ukazuje jejich síla,“ uznal Václav Jemelka.

Forma Slovácka, které jako černý kůň momentálně stíhá silné trio Plzeň, Sparta, Slavia, s nimiž je na čtvrtém místě v kontaktu, slibuje fanouškům atraktivního soupeře. Ale pozor! Při pohledu na poslední vzájemné zápasy už to tak slavné není. V minulých třech duelech moravských rivalů totiž diváci gól neviděli.

„U Martina Svědíka to vždy byla organizace hry. Je těžké jim vstřelit branky. Hráči jsou poctiví a plní principy, které chce trenér aplikovat,“ hodnotil asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.