Od 22. června vstoupí v platnost nařízení, podle kterého bude moct být na akcích až 1000 lidí. Epidemiolog Rastislav Maďar však v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že odborníci ve spolupráci s vedením ligy projednávají variantu, jak dostat na stadiony ještě více fanoušků.

"Zmíněná tisícovka lidí nemusela být vázána na jeden stadion, ale na jeden sektor, oddělený od těch ostatních. A to nějakou stavební přepážkou, nikoli třeba lepící páskou, aby někdo nezačal uvažovat a improvizovat tímto směrem," uvedl Maďar.

V Dánsku 10 tisíc, na Slavii čtyři

"To by pak znamenalo, že by na stadionech mohlo být i několik tisícovek lidí. Ovšem v důsledně oddělených sektorech. A to včetně upraveného zázemí. Právě toalety a občerstvení v útrobách stadionu jsou rizikovější oblastí než samotné tribuny. Ale jak jsem nastínil, o tom budeme teprve jednat," doplnil vedoucí pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví pro uvolňování koronavirových opatření.

Podobným směrem se ubírají například v Dánsku. Tamní FC Kodaň díky tomu může plánovat, že na stadion vpustí dokonce 10 500 příznivců – v 21 oddělených sektorech po pětistovce.

V Česku už se k iniciativě přihlásila pražská Slavia. Její šéf Jaroslav Tvrdík na Twitteru potvrdil, že zápas červenobílých s Plzní o víkendu navštívila pracovní skupina, která se seznamovala s dispozicemi stadionu. Pokud by vše bylo schváleno, Slavia by ráda do Edenu vpustila 4 tisícovky fandů.

Sigma by úpravu uvítala

Na podobné číslo by se mohla dostat i olomoucká Sigma. Vedení klubu podobnou iniciativu vítá.

„S možnostmi, které přináší nový návrh, se teprve seznamujeme. Naší prioritou je ale dostat na zápas co nejvíc fanoušků, jak to jen bude možné. Dosud jsme pracovali s variantou, že od 22. 6. bude moct tisíc diváků na celý stadion. Pokud bude povoleno víc, jen dobře. Všechny tribuny našeho stadionu jsou samostatné a nepropojené s ostatními, tudíž by mohly fungovat jako jeden sektor,“ řekl marketingový manažer Sigmy David Holly.

Sigma je i před posledním kolem základní části na 11. místě a hrozí jí skupina o záchranu. Zároveň je ale stále ve hře o posun do skupiny od 7. do 10. místa, kde se bude hrát play-off o možnost zabojovat o Evropskou ligu. Ať už Hanáci v tabulce skončí jakkoliv, čtyřtisícová kapacita by měla být (snad až na potenciálně možný duel s Baníkem) dostatečná na to, aby uspokojila většinu poptávky.

Samostatnou kapitolou je ještě finále domácího poháru, které by Sigma v případě postupu přes Liberec hrála 1. července doma na Andrově stadionu. Pořadatelem zápasu by ovšem byla Fotbalová asociace České republiky.

„Všechno by tam bylo v režii FAČR, od povoleného počtu diváků na stadionu až po rozdělení a prodeje vstupenek,“ upozornil Holly.

Plné stadiony ani v nové sezoně

Plné stadiony, to znamená bez jakéhokoliv omezení, podle Maďara ovšem nějakou dobu v Česku ještě k vidění nebudou. Minimálně na začátku nového ročníku se tak dá počítat se sníženými kapacitami. "Takhle rychle se virus určitě nevytratí a rizika nepominou. Já myslím, že když všechno půjde dobře, tak budeme pokračovat tím naznačeným směrem a oddělovat lidi alespoň po sektorech. Otevřít brány dokořán a vpustit 'full house' by ale bylo nezodpovědné," řekl Maďar.

"Vezměte si, že bychom hypoteticky pustili lidi bez omezení na stadion. Že tam došlo k plošnější nákaze, bychom zjistili za dva týdny. Přijali bychom striktnější opatření, ale ta by se epidemiologicky mohla projevit až za další týdny. A mezitím bychom mohli mít jednotky intenzivní péče plné pacientů. Ne, musíme k těm rozvolňovacím opatřením přistupovat rozumně a postupně," prohlásil epidemiolog.