„Přispěl k tomu vlastně covid. Celá Sigma byla tehdy v podstatě v karanténě a trenéři nechtěli, aby se mezi sebou míchali hráči z áčka a béčka. A jelikož všichni gólmani béčka chodí trénovat i s áčkem, tak tam neměl kdo jít a přednost jsem dostal já,“ popsal Stoppen, který s fotbalem začínal ve Velké Bystřici.

Příprava na první zápas ve třetí lize pro něj nebyla jednoduchá. O tom, že nastoupí, se dozvěděl v podstatě necelý den před utkáním. „V sobotu jsem jel normálně na zápas devatenáctky do Opavy, na němž jsem se dozvěděl, že připadá v úvahu možnost jít hrát další den za dospělé. Večer se to pak skutečně potvrdilo a v neděli jsem už společně s B-týmem cestoval do Uherského Brodu,“ vysvětlil.

„Trochu vystresovaný jsem z toho samozřejmě byl. Když jsem pak ale už šel na rozcvičku, tak to ze mě spadlo. Navíc ten první zápas dopadl z mé strany poměrně dobře,“ popsal Stoppen své dojmy z premiéry mezi muži, která díky vyrovnávací trefě Miloše Šidlíka tři minuty před koncem skončila nerozhodně 1:1.

Zahrál si i na turnaji v Belgii

Kromě dobře našlápnuté klubové kariéry má Stoppen za sebou i první, a nutno dodat že úspěšný, zářez na poli mezinárodním. V rámci Future campu mladých nadějí se v dubnu podíval do Belgie, kde se v tu dobu ještě mohlo hrát a zúčastnil se tam turnaje čtyř zemí.

Ze tří zápasů nastoupil do jednoho a půl. Nejdříve vychytal výhru proti domácímu celku v poměru 2:1. Proti Švédsku pak nastoupil v minutě 41. za stavu 1:1 a gól už nepustil. Zápas Češi vyhráli 3:1. A protože ještě předtím dokázali zvítězit i v úvodním mači proti Dánsku, mohli slavit zasloužené první místo.

„Teď už jsem v kategorii U18, se kterou jsme v září měli přípravný kemp. I za ten jsem samozřejmě velmi rád,“ dodal Stoppen vděčně a zároveň sebevědomě.

V dubnu přestoupil z olomoucké Sigmy do Manchesteru United tehdy také šestnáctiletý talentovaný gólman Radek Vítek, který byl shodou okolností také Tadeášův dlouholetý kamarád.

„S Radkem se známe velice dobře. Byli jsme spolu v ročníku a různě jsme se mezi sebou střídali v zápasech. Také jsme spolu pět let seděli v lavici na základní škole. Jeho odchod mi potom paradoxně pomohl, protože mi udělal prostor v U19. Tam jsem pak mohl nastoupit já, což mě obrovským způsobem posunulo vpřed,“ prozradil Tadeáš Stoppen.

Chci pravidelně chytat

Řeč přišla i na cíle do budoucna, a to jak ty ryze fotbalové, tak i ty osobní.

„Nyní bych chtěl hlavně pravidelně chytat, podávat co nejlepší výkony a přidat na své konto ještě nějaké starty v té třetí lize. V budoucnu pak také zabojovat o místo v áčku a vybudovat si tam stabilní pozici,“ řekl.

Kromě fotbalu teď ale ještě Tadeáše čeká boj na jiné frontě, i když až za dva roky. „Studuji druhý ročník gymnázia, takže prioritou bude zcela jistě odmaturovat a pokud by to šlo skloubit s fotbalem, najít si i nějakou vysokou školu.,“ nastínil talentovaný gólman své plány do budoucna.