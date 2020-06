Třetí zápas po koronavirové pauze a třetí extrémně nepřesvědčivý výkon. Nezabraly ani změny, které po nepovedeném utkání s Příbramí udělal trenér Radoslav Látal.

Distancovaného Vepřeka nahradil na levém kraji obrany Kerbr, vpravo nastoupil místo Sladkého Radek Látal. V záloze hráli místo Falty s Chytilem defenzivní záložník Lukáš Greššák a Pablo.

Navrch Sigma po pětadvaceti minutách přišla o zraněného kapitána Beneše, jenž měl v úvodu vlastně největší šanci Olomouce v celém zápase. V 7. minutě napálil pěkně z voleje centr Housky, ale míč prosvištěl nad břevnem.

Jinak k vážnějšímu ohrožení ani jedné z branek během první půle nedošlo. Snad jen náznak domácího Brandnera by mohl stát za zmínku. Včasným vyběhnutím ale všechno zmařil olomoucký gólman Mandous.

Po přestávce Sigma začala o něco lépe. Po centru Látala zakončoval Kerbr, ale trefil jen před ním stojícího Čoliče.

Klíčovou chybu tak nakonec udělali už za pět minut Hanáci. Greššák se nedohodl s Kerbrem, takže míč ukořistil Šulc, šikovně ho prostrčil za záda Látala, který se nechal snadno odlákat z pravé strany a tam už byl rozběhnutý Čavoš, který Mandousovi nedal šanci.

„První poločas byl vyrovnaný a čekalo se na jednu chybu, na což jsem hráče o přestávce upozorňoval. Bohužel už se opakovalo poněkolikáté, že jsme tu chybu udělali my a po ní jsme dostali branku. Pak to bylo pro Dynamo výhodné, protože chodilo do brejků, na což má hráče,“ řekl po utkání trenér Radoslav Látal.

„Věděli jsme, že dnes k úspěchu budeme potřebovat houževnatý výkon. Na Bohemce jsem říkal, že jsme neměli tu vůli po vítězství a dnes ji kluci měli větší než Olomouc,“ konstatoval domácí kouč David Horejš.

„Udělali jsme změny v sestavě, některé byly vynucené, ale i tak jsme do toho chtěli sáhnout, protože dva předchozí zápasy se nám nelíbily. Myslím si, že každý hráč odvedl maximum. Musím pochválit stoperskou dvojici, která zahrála výborný zápas,“ řekl Horejš.

Je fakt, že střelce Juliše uhlídali Jihočeši téměř dokonale. Ani po jeho vystřídání se ale žádný olomoucký tlak ve snaze o vyrovnání se nekonal. Dynamo krotilo olomoucké nájezdy bez větších problémů.

Naopak v 79. minutě přidal druhý gól veterán Kladrubský, který technickou střelou ukončil obléhání olomoucké brány, při kterém obránci sice obětavě skákali do střel, ale odkopnout do bezpečí nedokázal nikdo.

Už předtím musel Mandous likvidovat šanci Brandnera. Už za stavu 2:0 pak chytil i samostatný únik Šulce. Navrch Greššák vykopával z prázdné brány, takže skóre mohlo být pro Olomouc ještě podstatně horší.

„Po druhém gólu to už byl z naší strany chaos,“ uznal Látal.

Pozitiva se hledají po jihočeské mizérii jen složitě. Z desítky už vystrnadili Sigmu Bohemians. Tak snad jedině, že Zlín na barážovém místě je vzdálen stále ještě devět bodů.

Nicméně před závěrečnými třemi koly základní části ligy (Baník doma, Mladá Boleslav venku, Plzeň doma), bude muset Sigma zmobilizovat síly. Jinak hrozí existenční problémy.

SK Dynamo České Budějovice – SK Sigma Olomouc 2:0 (0:0)

Branky: 50. Čavoš, 79. Kladrubský.

Rozhodčí: Julínek – Hock, Novák. ŽK: Jemelka (O.)

Č. Budějovice: Drobný – Čolič, Talovierov, Havel, Kladrubský – Havelka (63. Kulhánek), Čavoš – Brandner, Šulc, Mršič (53. Ledecký, 56. Meszaros) – Schranz. Trenér: David Horejš.

Sigma: Mandous – Látal, Beneš (26. Štěrba), Jemelka, Kerbr – Greššák, Houska – Hála (66. Falta), Breite, Pablo (82. Zahradníček) – Juliš (66. Chytil). Trenér: Radoslav Látal.