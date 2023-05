Sedm bodů ztráta, dvanáct je ve hře. Fotbalisté Sigmy Olomouc mají vysněnou čtvrtou příčku daleko. V sobotu je navíc čeká neoblíbená Plzeň, naposledy ji Hanáci porazili před jedenácti lety.

SK Sigma Olomouc - FC Viktoria Plzeň, Václav Jemelka, Mojmír Chytil

Špatná série jediného získaného bodu z posledních čtyř duelů stojí Sigmu reálnou šanci posunout se na čtvrté místo. Ta zůstává pouze teoretická. Naopak ani teoretická šance neexistuje v případě obhajoby titulu Viktorií Plzeň. Ta zažívá podobně jako Hanáci v závěru útlum a z posledních pěti duelů získala pět bodů a má téměř jisté třetí místo. Na čtvrté Bohemians hájí desetibodový náskok a na druhou Slavii ztrácí bodů jedenáct.

„Motivace nám nebude a nesmí chybět, řekl rázně trenér Sigmy Václav Jílek po posledním utkání se Spartou (0:1). „Hrajeme čtyři skvělé zápasy a čekají nás výborní soupeři. Nelétáme v oblacích a jsme si vědomi, že ztráta na čtvrté místo je velká,“ dodal.

Zlomit sérii

Motivací může být zlomit hodně nepříznivou sérii. Na výhru nad Viktorií čeká Olomouc od března roku 2012. Tehdy odehrál celý zápas v dresu Hanáků ještě před odchodem Martin Pospíšil. Od té doby prohrála s Plzní hned 13 z posledních 18 zápasů (zbylých pět skončilo remízou). Na jaře v Doosan Areně dokázala uhrát nerozhodný výsledek 1:1 díky trefě Mojmíra Chytila.

„Rozhodně bychom měli být odvážnější a aktivnější než v minulém utkání v Plzni. Ve druhém poločase jsme se tam nechali dost zatlačit. Snaha udržet aktivitu a odvahu je obvykle recept na každého silného soupeře,“ říká asistent trenéra Sigmy Jiří Saňák.

Byl to právě Chytil, kdo vstřelil všechny tři branky Sigmy v sezoně do sítě Plzně (domácí zápas Sigma prohrála 2:3).

„Může se zdát, že Mojmírovi dochází šťáva. V některých fázích předchozích zápasů nebyl v takové kvalitě jako na podzim, ale proti Spartě svedl obrovské množství těžkých soubojů a zvládal je dobře. Patřil k hráčům, o které se můžeme opřít,“ věří svému svěřenci Jílek.

Chytilovi i celé Sigmě stále citelně chybí parťák do ofenzivy Antonín Růsek. „Je to objektivní důvod, proč Mojmír není v takové kvalitě. Chybí mu větší alternace. Bez Tondy se dostává do jiných pozic a má jinou podporu,“ uznal Jílek.

Šance pro některé hráče?

Nyní vyvstává otázka, jakou sestavu vyšle kouč na trávník v Plzni. „Ve hře jsou body, které možná nebudou ani tak o konečném umístění, ale spíše o vybudování si respektu, určitého uznání a našeho postoje, jak bychom se chtěli prezentovat v další sezoně. Musíme odehrát dobré zápasy, byť můžou nastat změny a obměny některých pozic. Můžeme dát šanci některým hráčům, ale nároky zůstanou stejné,“ prozradil Jílek. Jedna změna je pak jistá, kvůli čtyřem žlutým kartám bude chybět kapitán Radim Breite.

„Kádr máme dostatečně silný. Ať nasadíme kohokoliv, tak jsem přesvědčený, že jsme schopní předvést výborný výkon a vyhrát,“ věří Saňák.

„Bylo by alibistické říct, že sezonu nějak dohrajeme. Určitě ne, půjdeme do každého zápasu stoprocentně připraveni, abychom mohli být úspěšní,“ dodal Václav Jílek.

Utkání mezi třetí Plzní a šestou Olomoucí, mezi nimiž je propastný rozdíl šestnácti bodů, startuje v sobotu v 15 hodin.

„Michal Bílek, stejně jako jiní velcí trenéři, se drží svých zásad a principů hry. Očekáváme podobný způsob hry jako v březnovém zápase, tedy silnou Plzeň se silnými hráči a kádrem. Nepředpokládáme, že by hráli něco jiného než dosud. Jedeme do Plzně pokusit se vyhrát, musíme se zlepšit v útočné fázi a nabídnout divákům pěkný zápas,“ uzavřel Jiří Saňák.