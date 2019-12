Hodnotíte tedy remízu jako ztrátu?

Samozřejmě. Hráli jsme doma a chtěli jsme vyhrát, protože těch remíz už bylo dost. Bohužel nám zase něco málo chybělo, to musíme do jarní části zlepšit, ať se nám tohle nestává. Bylo to už poněkolikáté…

Oba poločasy

První byl hodně o soubojích, pak se to začalo trhat. Hráli víc v bloku, otevírala se tam větší okna, což nám vyhovovalo. Dostali jsme se na míč a byli nebezpeční. Po šťastném gólu chybělo pár centimetrů, abychom to zvládli do vítězného konce. Chybělo nám lepší řešení v zakončení, takže musíme brát bod.

O přestávce byla bouřka, nebo vás trenér spíš motivoval a vysvětloval, co změnit?

Od každého trochu. Začali jsme dobře, v prvních vteřinách jsme si vybojovali roh a stupňovali jsme tlak. Po gólu jsme je zamkli, ale chyběl ten druhý gól.

Jedinou branku jste vstřelil po vydařeném napadání brankáře. To byl od začátku záměr?

Čekal jsem na to. Kluci to dobře zavřeli, takže jsem čekal, že to budou dávat zpátky gólmanovi. Měl to na slabší levou nohu, tak jsem tam šel. A spadlo to tam.

Po podzimu máte 25 bodů. Jak ho tedy hodnotíte?

To asi uvidíme až na konci soutěže, ale chtěli jsme víc, protože máme šňůru nezvládnutých zápasů. Určitě jsme mohli vydolovat víc.