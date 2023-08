Mohla to být druhá výhra po sobě na hřišti Viktorie Plzeň, jenže Sigma Olomouc nezvládla nastavení úvodního poločasu a v Doosan Areně prohrála 1:2.

SK Sigma Olomouc - AS Trenčín, Juraj Chvátal | Foto: Deník/Jan Pořízek

Přitom skoro po půl hodině hry dala výstavní gól. Nacvičený rohový kop rozehrál Jan Vodháněl na velké vápno, odkud jej z voleje napálil Juraj Chvátal a i s přispěním bránícího Šulce skončil míč v síti.

„Moc gólů jsem v kariéře nedal, asi byl nejkrásnější. Akce byla nacvičená delší dobu a teď se to poprvé povedlo,“ hodnotil branku slovenský obránce, pro kterého byla čtvrtá za Sigmu v nejvyšší soutěži.

Potom ale přišlo nastavení, ve kterém se podepsal pod vyrovnávací branku. „Zbytečně odevzdal balon, který mohl kontrolovat do autu. Hra by se přerušila a my bychom byli na míči. Místo toho jsme dali dlouhý odkop na Dweha a vrátilo se nám to gólem,“ popisoval trenér Václav Jílek.

A Chvátal v tom nebyl sám. „Před druhou brankou Plzně ztratil míč ve středu pole Honza Navrátil. To jsou ty individuální věci, které k fotbalu patří, ale při takové kvalitě soupeře je třeba je eliminovat,“ je si vědom kouč.

V první a třetí nastavené minutě tak Plzeň dokázala utkání otočit a zlomit na svoji stranu. „V takovém zápase musíme minimálně poločas udržet nulu. Nemyslím, že bychom se už viděli v kabině, ale byl to řetězec chyb a druhý gól byl zásadní,“ hodnotil Chvátal.

„Ztratili jsme kvalitu na míči a v přechodové fázi. Druhá věc je dobírání hráčů ve vlastním boxu. Plzeň tam byla snad v pěti lidech a defenzivní záložníci musí reagovat, aby se dostali do souboje s hráči, kteří do vápna nabíhají z hloubky. Musím se podívat, v jakém byli postavení,“ dodal Jílek.

„Věděli jsme, co bude Plzeň hrát. Má nahoře vysoké hráče, takže jsme počítali, že budou nakopávat. Myslím, že jsme to i celkem eliminovali a do vyložené šance jsme je nepustili. Na konci prvního poločasu jsme si ale zápas sami pokazili. Ze dvou situací nám otočili zápas, který byl vyrovnaný a slušela by mu remíza,“ pokračoval Juraj Chvátal.

Sigma navíc bude muset řešit do utkání s Libercem pozici stopera, protože Vojtěch Křišťál stále nebyl ještě ani na lavičce, Jakub Pokorný odstoupil v Plzni z utkání již po 26. minutách a jeho náhradník Lukáš Vraštil viděl pro změnu v 87. minutě červenou kartu za úmyslnou ruku. Realizačnímu týmu Hanáků tak zbyl jako klasický stoper pouze Vít Beneš.

„Doba je dlouhá. Máme jednoho klasického stopera plus Fandu Matyse, který hrál za béčko v sobotu. Musíme si s tím poradit i kdybychom měli udělat nějakou alternaci a posunout tam hráče z jiné pozice. Je to komplikace,“ uznal kouč Jílek a dodal s úsměvem: „Laďa Minář (sportovní ředitel Sigmy) vždycky říká, kluci, počkejte do čtvrtka, to se vyřeší půlka problémů.“